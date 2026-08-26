Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.536 para la venta y de $1.487 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de casi 0,03% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.571 (-0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.565 (sin cambios) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.995,5 (+0,33%); el MEP cotiza a $1.543,19 (+0,3%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.607,93 (+0,6%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 515 puntos básicos (+0,59%).