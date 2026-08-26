Bahía Blanca se consolida como polo nacional de inteligencia artificial aplicada a la producción

Bahía Blanca vivió el 26 de agosto de 2026 una jornada histórica con la clausura del BahIA Summit 2026, donde representantes de universidades, organismos científicos, entidades portuarias, empresas y autoridades públicas firmaron la Declaración de Bahía Blanca sobre Inteligencia Artificial, Innovación y Desarrollo Productivo.

El documento marca un hito en la construcción de una agenda común para consolidar a la ciudad como nodo estratégico del sur argentino en inteligencia artificial aplicada a la producción.

El BahIA reunió durante dos jornadas a investigadores, empresas, especialistas y representantes del sector público para discutir cómo convertir conocimiento en soluciones concretas para la industria, el agro, el puerto y las PyMEs. Junto a ellos más de 300 asistentes -que agotaron en pocos días el cupo disponible para concurrir al evento, cuya inscripción fue libre y gratuita- disfrutaron las charlas, reflexiones y socialización de casos.

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La respuesta que dejó el evento es que, en términos de una de las expositoras, representante de un gigante global del software, “a Bahía Blanca ningún proyecto le queda grande”.

Tal afirmación se sostiene en la presencia de un robusto ecosistema de investigación y desarrollo que genera condiciones casi únicas en Argentina: su entramado productivo, la infraestructura energética y portuaria y, especialmente, la presencia de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional y del sistema científico asociado al CONICET conforman una plataforma sobre la cual la inteligencia artificial puede dejar de ser una promesa para convertirse en una herramienta de producción.

En un aula magna de la UNS colmada de asistentes que disfrutaron de las exposiciones del segundo y último se leyó y rubricó la declaración, que subraya que “ningún sector puede afrontar por sí solo esta transformación” y convoca a articular esfuerzos entre el sistema científico-académico, el sector productivo y los gobiernos.

Se enfatizó que la inteligencia artificial no solo incrementa la productividad y competitividad, sino que abre la puerta a nuevas actividades económicas y a la generación de empleo altamente calificado.

El texto hace un llamado directo a los poderes ejecutivos y legislativos de los ámbitos nacional, provincial y municipal para que impulsen políticas de largo plazo, mecanismos de cooperación institucional e instrumentos que favorezcan la investigación, la formación de talento y la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión pública y el sistema productivo. También invita a universidades, empresas, emprendedores, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil a profundizar vínculos y construir agendas comunes.

Los firmantes fueron el intendente Federico Susbielles por la la Municipalidad de Bahía Blanca, el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; la directora del CONICET Bahía Blanca, Silvia London; la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, Andrea Castellano; el presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Elías; la secretaria de Ciencia y Tecnología de la facultad bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional, Marta Vidal; el presidente de la Bolsa de Cereales, Maximiliano Abraham, y el presidente del Polo Tecnológico, Gabriel Hernández.

Todos ellos expresaron su voluntad de contribuir desde sus responsabilidades a la construcción de un ecosistema regional de innovación. La declaración sostiene que el futuro no consiste solo en adaptarse a la transformación tecnológica, sino en “desarrollar las capacidades necesarias para participar activamente en ella, generar conocimiento y tecnología propios y orientar sus beneficios hacia el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro país”.

El acuerdo establece compromisos concretos hacia el año 2030: Articular ecosistema regional permanente de inteligencia artificial; Transformar desafíos en proyectos de conocimiento e innovación; Desarrollar talento para la transformación; Impulsar adopción de IA y creación de empresas tecnológicas, y Medir desarrollo del ecosistema hacia 2030.

El encuentro y los casos expuestos en el escenario durante casi 20 paneles demostraron que una ciudad que concentra industria, energía, puerto, universidades, investigadores y empresas tecnológicas puede convertirse ella misma en un espacio de experimentación y desarrollo.

“El próximo paso será que este encuentro deje de ser solamente una conversación y se transforme en proyectos, transferencia, nuevas empresas, aplicaciones industriales y conocimiento producido desde el sur del país. Porque si la inteligencia artificial va a cambiar la forma de producir, Bahía Blanca tiene la oportunidad de no limitarse a observar el cambio: puede convertirse en uno de los lugares donde ese futuro se está construyendo”, remarcaron los organizadores.