Unipar y Mega celebran los 70 años de la UNS con un festejo muy especial

El próximo 31 de agosto, a las 12.30, en el Campus de la Universidad Nacional del Sur se plantarán 70 árboles como parte de las actividades conmemorativas por el 70º aniversario de esa casa de estudios.

La fecha fue elegida también por su proximidad con el Día del Árbol, que se celebra en la Argentina cada 29 de agosto, reforzando el sentido ambiental y conmemorativo de la propuesta.

La iniciativa se lleva adelante junto con Unipar, que aportó los ejemplares, y Compañía Mega, que contribuyó con los materiales necesarios para la instalación del sistema de riego.

En las tareas de preparación y plantación participarán estudiantes de la tecnicatura universitaria en Parques y Jardines y de ingeniería Agronómica, junto con voluntarios de compañía Mega.

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La propuesta paisajística contempla la incorporación de especies arbóreas que aporten color, diversidad y sombra a lo largo de las distintas estaciones del año. Fueron seleccionadas por profesionales del departamento de Agronomía de la UNS, considerando su adaptación a las condiciones de suelo y clima de la región, así como los servicios ecosistémicos que brindan y su contribución al bienestar de la comunidad.

Según se indicó, se trata de plátanos, acacias Casque Rouge, aguaribay y cina-cina; estas dos últimas son nativas de la Argentina. Todas las especies fueron producidas por el Vivero Unipar en sus instalaciones en el Polo Petroquímico local.

En el marco de esta iniciativa se realizará una estimación de la captura y el almacenamiento de carbono asociados al crecimiento de los ejemplares plantados, como parte del compromiso de la Universidad con la sostenibilidad y el cuidado del ambiente.

Los árboles servirán, además, como modelo didáctico para estudiar su crecimiento y evaluar a lo largo del tiempo su capacidad de captura de carbono bajo las condiciones ambientales locales. Esta acción constituye el primer paso de un proyecto más amplio de la UNS, orientado a desarrollar un programa integral de forestación del Campus Universitario donde concurren diariamente 15.000 alumnos.

“Para nuestra casa de estudios es fundamental la valorización de la flora nativa existente, el fortalecimiento de los espacios verdes y la promoción de prácticas vinculadas con la conservación y la sostenibilidad”, destacaron las autoridades de la institución.