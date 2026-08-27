El Hospital "Eva Perón" y la UNS firmaron un convenio para prácticas de estudiantes de Farmacia

El Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta y el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur (UNS) firmaron un convenio para que estudiantes de Farmacia puedan realizar las prácticas profesionales obligatorias en el nosocomio local.

El acuerdo permitirá a los alumnos completar su formación en un ámbito hospitalario, mediante prácticas programadas y supervisadas en el Servicio de Farmacia del "Eva Perón".

Según indicaron desde la comuna, los estudiantes adquirirán experiencia en áreas como adquisición, custodia y dispensación de medicamentos, interpretación de prescripciones, atención de consultas farmacéuticas, gestión de stocks, compras y control de vencimientos. También se capacitarán en preparados magistrales, provisión de medicamentos y material biomédico, esterilización, bioseguridad y logística farmacéutica.

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Tendrán una duración máxima de 300 horas, con hasta 25 horas semanales, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30. Los alumnos serán evaluados durante el proceso y contarán con beneficios de comedor y descansos, además de un seguro por accidentes durante las prácticas y los traslados.

El convenio fue firmado por el director del Hospital Municipal, doctor Víctor D'Amico, y la directora decana del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS, doctora Gabriela Alejandra Salvador.

