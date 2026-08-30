Matías Atencio fue destacado por su labor científica en el campo de la medicina

Matías Agustín Atencio fue declarado como joven destacado del partido de Coronel Rosales por su sobresaliente trayectoria académica, científica y docente en el campo de la medicina y la investigación en salud, así como por su valioso aporte al prestigio y desarrollo de la comunidad local.

El acto de reconocimiento se realizó en el hall del Concejo Deliberante.

Allí se mencionó que Atencio se destacó en los ámbitos académicos y científicos de alcance nacional e internacional.

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Se recibió de médico el día 13 de diciembre de 2025, en la Universidad Nacional del Sur.

Durante su formación académica mantuvo un desempeño sobresaliente y fue distinguido previamente por su excelencia educativa, incluyendo una distinción de honor al egresar del nivel Secundario en el 2018.

Desarrolla una destacada labor en el campo de la investigación científica en salud, particularmente en neurooncología, abordando líneas investigativas vinculadas al estudio del glioblastoma, el tumor cerebral primario más frecuente y agresivo en adultos, así como el análisis del acceso a diagnósticos moleculares en Argentina y el estudio de gliomas en adolescentes y adultos jóvenes.

Participó en congresos y encuentros científicos internacionales de alto nivel, entre ellos la Society for Neuro-Oncology en la ciudad de Honolulu (Estados Unidos), en articulación con la World Federation of Neuro-Oncology Societies (WFNOS), así como en la European Association of Neuro-Oncology en la ciudad de Praga, representando en dichas instancias al ámbito académico nacional.

En esas participaciones se desempeñó como autor principal en trabajos de investigación, como una revisión de estudios latinoamericanos sobre glioblastoma, lo que constituye un mérito destacado dada su etapa de formación al momento de su realización.

También intervino y representa al partido de Coronel Rosales en congresos, jornadas y organizaciones científicas nacionales e internacionales, integrando equipos de investigación, redes académicas y asociaciones de referencia mundial.

Además, integró equipos de investigación en calidad de coautor en estudios vinculados al relevamiento de profesionales de la salud dedicados al tratamiento de tumores del sistema nervioso central y al análisis de la equidad en el acceso a herramientas diagnósticas en el país.

Sus trabajos fueron publicados en revistas científicas de alto impacto internacional, tales como la revista Neuro-Oncology (Estados Unidos) y Medicina (Buenos Aires), ambas indexadas en bases de datos de relevancia como el NIH PubMed Central.

Atencio fue distinguido con el premio “Nicolás Romeo” por su investigación en gliomas en adolescentes y adultos jóvenes, reconocimiento que pone en valor su aporte al desarrollo científico en dicha área.

Se indicó que su trayectoria académica, científica y humana, realizada con compromiso, responsabilidad y vocación, constituye un ejemplo para la comunidad, reflejando un aporte significativo al conocimiento, al desarrollo de la medicina y al prestigio del distrito de Coronel Rosales.