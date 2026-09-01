La plaza del centro se llenó de familias por el Día del Niño que organizó el Municipio

Como un anticipo de la primavera, las familias rosaleñas pudieron disfrutar del festejo por el Día del Niño organizado por el Municipio, en la Plaza General Belgrano del centro puntaltense.

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Hubo juegos, actividades recreativas y espectáculos, además del sorteo de bicicletas, tablets y alrededor de 1.000 juguetes enviados por el gobierno bonaerense.

"La comunidad siempre responde. Estamos muy contentos —dijo el intendente Rodrigo Aristimuño, al tiempo que destacó la labor conjunta de las áreas municipales y el acompañamiento de la Provincia—. Es una política pública del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires que nuestra Secretaría de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura han coordinado para las familias."

Del festejo también participó el Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta, que repartió chocolate caliente para los presentes.