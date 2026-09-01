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Punta Alta.

Taller de cocina para adultos en el CAPS de Luiggi-Atepam

Iniciará el domingo 6.

Imagen ilustrativa

La Municipalidad de Coronel Rosales, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante un Taller de Cocina para Adultos, con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje y participación en torno a la cocina.

La propuesta será gratuita y con cupos limitados.

Se desarrollará en el CAPS de los barrios Luiggi y Atepam, ubicado en De la Madre 1080, durante cuatro encuentros.

Las jornadas se realizarán los días 6, 12, 20 y 26 de septiembre, de 10 a 12.

Como parte de la actividad, se realizará, además, la toma de presión arterial, peso y talla a los participantes.

Los interesados deberán acercarse al citado CAPS para realizar la inscripción.

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