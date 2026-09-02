Egresaron residentes médicos del Hospital Naval Puerto Belgrano

Médicos que durante el período 2025-2026 realizaron sus residencias de especialización en el Hospital Naval Puerto Belgrano, recibieron sus diplomas de egreso, en una ceremonia que convocó a autoridades navales, médicos militares y civiles, personal docente y de investigación, invitados especiales y familiares.

Además, en el mismo acto se dio la bienvenida a los nuevos médicos residentes en las especialidades Clínica Médica, Cirugía General y Ortopedia y Traumatología.

El acto fue encabezado por el director general del hospital, capitán de navío Enrique Olmedo, acompañado por el director médico, capitán de navío Eduardo Rosales,

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Durante la ceremonia, el capitán Rosales brindó palabras alusivas en las que repasó el efecto transformador del sistema de residencias para la formación en medicina y destacó: "Nuestros hospitales navales abrazaron tempranamente este compromiso pedagógico. El Hospital Naval Puerto Belgrano se convirtió así en una escuela de vida y de ciencia, donde la medicina de excelencia se amalgama con la disciplina, la camaradería y la vocación de servicio".

Luego, dirigiéndose a los graduados les dijo: "En estos años de guardias extenuantes, estudio incesante y toma de decisiones complejas, han adquirido destreza y rigor técnico, pero confío en que han aprendido sobre todo el sentido profundamente humano de nuestra profesión. Recordando las palabras del doctor René Favaloro, en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces ciencia y conciencia estarán siempre del mismo lado, del de la humanidad".

Y a los médicos que se incorporan a las residencias de primer año, les dio la bienvenida y les expresó: "Inician hoy un trayecto exigente, pero profundamente gratificante. Observen a quienes hoy egresan; en ellos verán el reflejo del esfuerzo, la superación y el compromiso que a partir de hoy la sociedad les demanda".

Finalmente, destacó el sostén incondicional de las familias y la entrega cotidiana del cuerpo docente, instructores, jefes de Servicio y del resto del personal del hospital.