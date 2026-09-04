Avanzan las gestiones para finalizar la obra de la Escuela Especial 502

El Municipio y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires firmaron el acta complementaria N°5, mediante la cual se acordó avanzar con la realización de la segunda etapa de ampliación de la Escuela de Educación Especial N° 502.

El acuerdo fue suscripto en la ciudad de La Plata y representa un nuevo paso para concretar la finalización de una obra de infraestructura educativa largamente esperada por la comunidad educativa de la ciudad, según se indicó desde el área comunal de Prensa.

De acuerdo con el acta, la obra contempla una inversión de 448.330.646,30 pesos, financiada en un 100% con recursos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

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La intervención corresponde a la continuación de una obra rescindida y contempla la terminación de la ampliación del establecimiento, que incluye espacios destinados a SUM/comedor, cocina, gabinete de kinesiología, sanitarios y depósito.

Entre las principales tareas previstas se encuentran la ejecución de revoques, colocación de solados, revestimientos, cielorrasos y carpinterías, además de trabajos de instalación eléctrica, sanitaria, gas, acondicionamiento térmico y pintura general, entre otros.

Desde el Municipio se continúa trabajando junto a la Provincia de Buenos Aires para avanzar en los pasos administrativos necesarios y concretar el llamado a licitación, con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar lo antes posible, se expuso.

La finalización de esta obra permitirá mejorar y ampliar la infraestructura de la Escuela 502, generando mejores condiciones para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa, se remarcó.