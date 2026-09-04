“El Rata” volvió a escena: lo detuvieron tras un ataque a tiros en Punta Alta

Ramiro Ariel “El Rata” Aristimuño, un conocido delincuente de Punta Alta que en su momento fue señalado por investigadores como uno de los principales proveedores de droga de la región, volvió a quedar detenido este viernes, acusado de balear y golpear a un hombre durante un violento episodio ocurrido en una vivienda de esa ciudad.

El hecho se produjo alrededor de las 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego en un domicilio de calle 11 de Septiembre al 100.

Al llegar los efectivos, Federico Nicolás Prestipino, de 31 años, relató que al atender la puerta se encontró con Aristimuño, quien le efectuó un disparo que impactó en el muslo de su pierna izquierda y luego lo golpeó en la cabeza con la culata del arma.

El herido fue trasladado al Hospital Eva Perón y se informó que se encuenta fuera de peligro.

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El ataque habría tenido como trasfondo un conflicto sentimental. En el interior de la vivienda se encontraba una mujer de 21 años, quien sería la actual pareja de Prestipino y tendría un vínculo previo con Aristimuño.

Después del ataque, “El Rata” Aristimuño escapó en un automóvil gris y poco después personal de la SubDDI local logró localizarlo en la zona de Passo y Río Gallegos, donde lo interceptaron y lo aprehendieron en una vivienda del barrio Albatros XXVII.

Del interior del vehículo se secuestró un revólver calibre 22 largo, municiones y una balanza de precisión.

En el lugar también fue aprehendido Matías Ballesteros, de 43 años, quien llevaba entre sus pertenencias una bolsa de nylon con una sustancia blanca, que será sometida a pericias para determinar si se trata de un estupefaciente.

Además, otra persona de 39 años fue demorada para establecer su identidad.

Un antecedente por narcotráfico

La nueva detención vuelve a poner a Aristimuño en el centro de una investigación policial luego de un antecedente de fuerte repercusión en Punta Alta y la región.

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo absolvió en una causa por comercialización de drogas, junto con otros dos acusados. La decisión se produjo luego de que los jueces declararan nulo uno de los allanamientos realizados en 2019, operativo que había derivado en su detención.

En aquella investigación, desde la Policía lo habían catalogado como uno de los “más importantes y peligrosos” proveedores de droga de la zona, con presuntas conexiones que se extendían desde Punta Alta hasta Viedma.

Tras la absolución, Aristimuño recuperó la libertad. La Fiscalía había anticipado que recurriría el fallo ante Casación.

Ahora, cinco años después, vuelve a quedar detenido, aunque por una causa diferente. En principio se le imputan abuso de arma, lesiones, una infracción a la Ley 23.737 y al artículo 189 bis del Código Penal.

A la nueva acusación se suma otro dato relevante, ya que al momento de ser detenido, Aristimuño registraba un pedido de captura vigente por robo calificado, correspondiente a una investigación de la UFIJ N°11 del DJBB

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.