La colectividad italiana de Bahía Blanca elegirá a sus nuevos representantes

El Consulado General de Italia en Bahía Blanca oficializó la convocatoria a elecciones para la constitución y renovación del Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES), que representa a la colectividad italiana residente en la jurisdicción consular.

De acuerdo con el decreto firmado por el jefe de la Oficina Consular de Bahía Blanca, los comicios tendrán como fecha límite el 4 de diciembre de 2026, día hasta el cual deberá llegar al Consulado el sobre que contenga la papeleta electoral debidamente votada.

Para participar de la elección, los ciudadanos italianos deberán estar previamente incorporados al padrón de electores del Consulado. Para ello, tendrán tiempo de presentar la correspondiente solicitud de opción hasta el 4 de noviembre de 2026.

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El comité que resulte elegido estará compuesto por 12 miembros, cantidad determinada en función del número de ciudadanos italianos que integran la colectividad residente en la jurisdicción.

El mismo decreto establece además la conformación de una Oficina Electoral, que tendrá a su cargo la organización y el desarrollo de las operaciones vinculadas con los comicios.

Desde el Consulado recordaron la importancia de que quienes quieran participar realicen el trámite de inscripción dentro del plazo establecido, ya que el 4 de noviembre será la fecha límite para solicitar la inclusión en el padrón.

La información oficial sobre el proceso electoral, los requisitos y el procedimiento para participar puede consultarse en el sitio web del Consulado General de Italia en Bahía Blanca.