Allanamientos en el conurbano por la extorsión a un bahiense

La justicia ordenó allanar en las últimas horas dos domicilios del conurbano bonaerense por la investigación de un caso de extorsión sufrido por un bahiense.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 2, fueron realizados por efectivos del área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense en Merlo y González Catán.

Voceros oficiales indicaron que la causa comenzó en mayo pasado, cuando la víctima denunció la maniobra.

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Señaló que "venía manteniendo una conversación con una mujer por redes sociales quien le solicitó fotos íntimas, que no envió y luego la bloqueó".

El damnificado describió que posteriormente fue contactado por un sujeto que decía ser comisario y le indicó que había sido denunciado por grooming, ya que supuestamente había mantenido contacto con una menor de edad que sufría discapacidad.

Agregó que ese hombre "le exigió una suma de dinero que transfirió por temor" y para que esa presunta acción penal no prospere..

El denunciante aportó los datos de las cuentas a las que envió la suma de 800 mil pesos, por lo que la fiscalía logró identificar a los titulares de las mismas y sus domicilios.

Los allanamientos se concretaron en Martín Rodríguez al 500 (Merlo) y Federico Báez al 3.100 (González Catán).

Finalmente la fuente refirió que los policías secuestraron teléfonos celulares "que serán peritados en busca de más elementos de interés para la investigación".