Tras la cumbre sobre IA en Bahía, declaran de interés legislativo un libro de Regazzoni

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires declaró de interés legislativo el libro Inteligencia Artificial y Universidad: el futuro de lo humano, del doctor Carlos Regazzoni, en un reconocimiento a su aporte al debate académico, tecnológico y ético sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior.

La distinción se realizó en La Plata, donde además se desarrolló un conversatorio con autoridades universitarias, referentes de la política y representantes de la Legislatura bonaerense. El libro también fue declarado de interés por el Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata.

En ese marco, Regazzoni hizo referencia a la experiencia que se viene desarrollando en Bahía Blanca y al potencial que, según consideró, tiene la ciudad para avanzar en la aplicación de inteligencia artificial a los procesos productivos.

El especialista señaló que Bahía Blanca tiene la oportunidad de convertirse en un nuevo polo tecnológico para la Argentina, con un desarrollo basado en inteligencia artificial aplicada a la producción. En particular, destacó el trabajo que lleva adelante la Universidad Nacional del Sur y planteó la posibilidad de articularlo con otras instituciones académicas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Comenté la importancia de Bahía Blanca y la oportunidad que había en la ciudad de desarrollar un segundo polo para la Argentina, esta vez basado en inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos", explicó Regazzoni a La Nueva.

Según indicó, una de las posibilidades es avanzar en un esquema de trabajo en red entre distintas universidades para desarrollar soluciones específicas mediante inteligencia artificial.

El desafío de incorporar IA sin perder la responsabilidad humana

El planteo sobre Bahía Blanca se inscribe en una discusión más amplia que atraviesa el libro reconocido por la Legislatura bonaerense: cómo incorporar las nuevas herramientas tecnológicas sin perder de vista la responsabilidad de las personas que las utilizan.

Para Regazzoni, la inteligencia artificial puede procesar enormes cantidades de información y realizar predicciones con gran capacidad, pero eso no significa que comprenda aquello que está haciendo.

"La máquina entendemos que no es un ser vivo, no tiene conciencia, no tiene autonomía y tampoco entiende. No hay pensamiento en el aparato", sostuvo.

Desde esa perspectiva, remarcó que quienes toman decisiones con asistencia de inteligencia artificial continúan siendo responsables por sus consecuencias.

"Si vos sos un juez, si vos sos un médico, si vos sos un diputado, un legislador, un gobernante, incluso un chofer de un colectivo que tiene pasajeros, vos tenés que responder por tus decisiones", señaló.

Por eso, consideró necesario avanzar hacia una nueva formación que permita comprender cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones.

Universidades y trabajo en red

Durante el encuentro en La Plata, Regazzoni también planteó la necesidad de fortalecer la cooperación entre universidades para aprovechar las capacidades existentes y evitar que cada institución deba desarrollar por su cuenta todas las herramientas necesarias.

En ese sentido, destacó la trayectoria en inteligencia artificial de distintas universidades nacionales y propuso que aquellas instituciones que todavía no cuentan con estructuras específicas puedan asociarse con centros que ya trabajan en el área.

El objetivo, explicó, sería aplicar esas capacidades a problemas concretos de cada disciplina y territorio.

La propuesta también alcanzó al acceso a recursos tecnológicos. Regazzoni planteó la creación de una red federal de inferencia pública, con supercomputadoras y capacidad de cómputo compartida, que permita a investigadores y científicos desarrollar soluciones complejas basadas en inteligencia artificial. (0221.com.ar)