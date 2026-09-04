Crimen en White: "Creemos que hay más involucrados", dijo el padre de Santiago Vega

Al cumplirse poco más de un mes del crimen de Santiago Vega, su padre dijo estar seguro que otras personas también estarían vinculadas con el trágico episodio ocurrido en Ingeniero White.

Cabe recordar que en las últimas horas el Juzgado de Garantías Nº 3 dictó la prisión preventiva de Joaquín Eleazar Larraburu, quien es el único detenido por el homicidio ocurrido el pasado 1 de agosto en San Martín y Plunkett.

"Creemos que hay más involucrados y estamos tratando para que también vayan a la justicia", sostuvo Marcelo Vega en declaraciones al programa Panorama de LU2.

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Agregó que "la primera semana, con el tema del duelo y todo lo que pasó, no podíamos hablar. A medida que fue pasando el tiempo y nos comenzó a llegar información, y en base a los testigos, creemos que hay mucho material para imputar a las otras personas".

Manifestó también que "serían 4 o 5".

"No tenemos bien precisa esa información, pero cuando se observen las grabaciones de las cámaras del bar, las municipales y privadas podremos tener más detalles".

Vega indicó además que "todavía hay gente que está declarando en la fiscalía y en la comisaría de Ingeniero White. Entre esta semana y la que viene estarían terminando las testimoniales".

Por otro lado, describió como "durísimo" el momento que les toca atravesar.

"Cada vez se extraña más y estamos cayendo a una realidad en la que nunca quisimos estar. Cuesta dormir, concentrarse y arrancar cada día".

"Estamos todos los días con este tema y es difícil, pero como familia vamos a seguir en esta lucha de pedir justicia. El apoyo de la gente es total, de White y Bahía. El cariño es muy grande y te permite sacar fuerzas de donde no hay", finalizó.