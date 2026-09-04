Ordenan medidas de prueba para saber si una mujer ejercía la medicina ilegal

La fiscalía investiga un posible caso de estafa o ejercicio ilegal de la medicina.

La fiscal Marina Lara ordenó una serie de prueba tendientes a determinar si una mujer radicada en Bahía Blanca se encontraba ejerciendo la medicina sin tener título habilitante.

La denuncia, que tramita ante la UFIJ Nº 7, fue radicada el pasado 1 de julio por autoridades del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito X, en la cual se brindó la información necesaria para iniciar las tareas investigativas por el presunto delito de estafa o ejercicio ilegal de la medicina, entre otros.

En ese contexto la fiscal solicitó informes a distintos organismos para determinar si la mujer tenía título de médica y se encontraba inscripta como tal, y los resultaron fueron negativos.

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En ese contexto se ordenaron allanamientos en su domicilio particular y en el supuesto consultorio (cercano al hospital Municipal), en los cuales se obtuvieron elementos de interés, entre ellos historias clínicas de pacientes con los tratamientos que recetaba.

Se le tomó declaración a varios de esos pacientes, quienes ratificaron que fueron atendidos por ella, y se obtuvieron recetas con sello y firma, en calidad de médica especialista en endocrinología y nutrición.

También, se secuestraron computadoras, notebooks y teléfonos celulares, que serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la investigación, y esos resultados, además, permitirán encuadrar los delitos en los que habría incurrido la mujer con su accionar.