Fuerte choque con alcoholemia positiva en Sesquicentenario y Zelarrayán

Un grave siniestro ocurrió en la mañana de este viernes en la intersección de Sesquicentenario y Zelarrayán en el que se vieron involucradas una camioneta Ford Ranger y una Renault Oroch. El impacto frontal dejó como saldo una mujer internada. Además, el conductor de la camioneta dio positivo para alcoholemia con 1.52 de alcohol en sangre.

Según indicaron fuentes oficiales, la camioneta Ford Ranger, al mando de Nicolás Santiago Torres de 33 años de edad, circulaba a alta velocidad por la calle Zelarrayán cuando mordió la banquina e impactó a la Renault Oroch, conducida por Alejandro Catalini de 64, que venía por Sesquicentenario.

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Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo mayor terminó con un golpe en el rostro y la mujer de 62 años de edad (Andrea Gilda Albanesi) que se encontraba como acompañante en la Renault, tuvo que ser derivada al Hospital Privado del Sur, sin riesgo de vida.

La prueba de alcoholemia dio como resultado 1.52 gramos de alcohol por litro de sangre y la contraprueba 1.31 según lo indicado por el Comando de Patrullas.

Trabajaron en el lugar Policía de la Provincia y Defensa Civil, junto al servicio de emergencia Siempre.