Violó a la hija de su pareja y lo condenaron a 14 años de prisión

El fiscal Diego Torres había pedido una pena de 23 años de cárcel para el imputado.

Un marinero que fue descubierto in fraganti mientras cometía uno de los delitos por los que se lo juzgó, recibió una condena a 14 años de prisión por abusar sexualmente de la hija menor de edad de quien en ese momento era su pareja, en domicilios de Bahía Blanca.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense le impuso la pena al imputado al considerarlo autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterados, en perjuicio de la niña de 10 años.

La causa se inició el 11 de noviembre de 2025, cuando la madre de la víctima sorprendió al acusado de 36 años abusando de la menor en la vivienda que compartían en el barrio Boulevard.

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Las agresiones sexuales habrían comenzado en mayo del año pasado y, al parecer, se consumaron también en otro inmueble de esta ciudad.

La Policía detuvo al condenado el 20 de noviembre y desde aquel momento está detenido en la cárcel de Saavedra.

El juez Eduardo d'Empaire, integrante del Criminal 3, dictó el fallo condenatorio de manera unipersonal después del desarrollo del juicio oral.

Además, el magistrado ordenó que el Servicio Penitenciario Bonaerense incorpore al violador a un tratamiento especializado en violencia de género durante su detención.

También dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público Fiscal, para el seguimiento de los derechos de la niña.

Relato "invariable"

El eje de la acusación sostenida por el fiscal de delitos sexuales, Diego Torres, fue el testimonio de la niña obtenido en cámara Gesell.

Según el tribunal, la versión de los hechos aportada por la menor se mantuvo "invariable" durante el examen médico, la pericia psicológica y su propia declaración.

La perito oficial interviniente determinó que el relato de la pequeña reúne plena credibilidad y la sentencia es congruente con esa conclusión.

"No se infiere la presencia de indicadores de fabulación, entendida como la expresión patológica que surge de la incapacidad de distinguir los sucesos vividos de los imaginados, concluyéndose en un relato que reúne criterios de confiabilidad", indicó la psicóloga.

A ese testimonio se sumó el de la madre de la víctima, que presenció directamente el episodio que derivó en la denuncia, y el examen médico legal, cuyos hallazgos d'Empaire consideró compatibles con abuso reiterado durante meses.

Torres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, había solicitado la pena de 23 años de prisión para el acusado.

Infidelidad

La defensora Sofía Nani pidió la absolución del imputado al plantear que el relato de la niña está "viciado", y que la denuncia había sido motivada por el descubrimiento de una infidelidad del causante a la progenitora de la menor.

"Cuando una pareja descubre infidelidad y que lo quiere dejar, ocurre lo que pasó en el presente proceso", dijo la letrada.

Sin embargo, el juzgador rechazó ese planteo por falta de sustento probatorio.

"No se sustenta más que en su propia creencia, porque lo cierto es que no hay prueba científica que se haya producido en el debate al respecto", indicó d'Empaire en su decisorio.

El tribunal valoró como atenuante que el acusado no tiene antecedentes penales.

Como agravantes computó la reiteración de los hechos, su extensión en el tiempo, el daño psicológico causado a la niña y el aprovechamiento de la posición de confianza y cuidado que ejercía sobre ella.