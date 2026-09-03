Continuará detenido el acusado por el crimen de Santiago Vega

Continuará detenido el joven acusado de asesinar de un disparo a Santiago Vega en Ingeniero White.

El Juzgado de Garantías Nº 3 decretó en las últimas horas la prisión preventiva de Joaquín Eleazar Larraburu.

El magistrado Alberto Antonio Manzi hizo lugar al pedido del fiscal de la UFIJ Nº 5, Jorge Viego, quien imputó al sujeto del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.

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El hecho se produjo el pasado 1 de agosto, en inmediaciones de un pub ubicado en San Martín y Plunkett, cuando Vega falleció como consecuencia de un disparo en el cuello.

Por el crimen fue detenido Larraburu, quien escapó del sitio, pero chocó la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico y fue reducido.

"Luego de tomar el arma (no está claro si fue solo o se la alcanzó alguien desde el auto, un Volkswagen Gol) efectúa un disparo a muy corta distancia, a 10/15 centímetros o menos del cuello de la víctima", remarcó el fiscal Mauricio Del Cero, quien intervino en los primeros tramos del caso subrogando a su colega.

"Les pedimos que nos sigan acompañando y no nos dejen solos sigan manteniendo la memoria de Santi presente. Nunca hubiésemos imaginado estar pasando por esta terrible pesadilla, no buscamos venganza, buscamos justicia", sostuvo Marcelo Vega, en el marco de una marcha llevada adelante en la vecina localidad.