El jurado de enjuiciamiento rechazó la remoción del juez pampeano Díaz Lacava

Díaz Lacava (izq.) seguirá siendo juez federal en La Pampa, pero la causa penal en su contra sigue.

El jurado de enjuiciamiento resolvió por unanimidad que el juez Pablo Ramiro Díaz Lacava continúe integrando el Tribunal Federal de Juicio de La Pampa, al rechazar el pedido de remoción por mal desempeño que pesaba en su contra.

La decisión no alcanza a la causa penal que enfrenta el magistrado por lesiones leves y graves, y amenazas simples y coactivas en perjuicio de trabajadores de su juzgado, que seguirá su curso en paralelo.

El jury fundamentó que la "ausencia de un encauzamiento institucional oportuno" frente a los conflictos internos derivó en un "desenlace desproporcionado", que a su criterio no justifica la destitución de un magistrado cuya "honorabilidad e idoneidad técnica" permanecen intactas.

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El cuerpo de enjuiciamiento entendió que lo ocurrido fue, antes que una falta grave del juez, un fracaso del propio tribunal para resolver por vía administrativa un conflicto que derivó en una causa penal.

El jurado comunicó su decisión al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se reintegre a Díaz Lacava a sus funciones.

Causa penal abierta

El fallo administrativo no modifica la situación procesal de Díaz Lacava, imputado por los mencionados hechos de violencia contra dos hombres y cuatro mujeres que trabajan en el tribunal pampeano.

La acusación enmarcó los incidentes en un contexto de violencia laboral y, en el caso de las mujeres, de violencia de género.

La Justicia ya había dispuesto la restricción absoluta de contacto y la prohibición de acercamiento recíproca entre el juez y el personal administrativo.

El antecedente se remonta a 2023, cuando secretarios de su juzgado lo denunciaron por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

El dictamen acusatorio del Consejo hizo referencia a "graves desórdenes de conducta personal, y falta de probidad y decoro", y entre las agresiones mencionó que el juez federal le había tirado una piedra a un empleado.

Durante las audiencias, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, a cargo de la acusación, sostuvieron que el magistrado sometió a su personal a un "verdadero infierno" y que su conducta afectó el funcionamiento del tribunal.

La defensa, encabezada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, negó que se hubiera probado algún daño, calificó lo sucedido con el piedrazo como una "broma de mal gusto" y presentó el resto de los hechos como "desacuerdos laborales" sin mayor gravedad.

Frente al jurado, Díaz Lacava pidió disculpas a quienes dijo haber ofendido y se comprometió a corregir su relación con los empleados si continuaba en el cargo.

El jury que juzgó a Díaz Lacava estuvo presidido por Marcelo Bartumeu Romero (juez de cámara) e integrado por Néstor Barral (juez de cámara), las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Zulli, y la abogada de la matrícula federal, Ana Fernández.

Decepción

El rechazo a la remoción del juez causó desilusión entre los 16 denunciantes.

Si bien los afectados confían en que el avance de la causa penal desemboque en una reparación, la perspectiva de continuar trabajando bajo estas malas condiciones los desalienta.

"Estamos desilusionados, con mucha tristeza. Se ve que para que sea motivo de destitución la piedra tenía que haber pegado en alguien o haberlo lastimado (al empleado)", manifestaron las víctimas.

Tres juries en menos de un año

Con esta decisión, Díaz Lacava se convirtió en el tercer juez sometido a jury en menos de un año.

Su suspensión había sido ordenada en abril, junto con la de otros dos jueces federales bajo investigación: Alfredo López, de Mar del Plata, y Gastón Salmain, de Rosario.

López fue destituido el 18 de agosto pasado, acusado de difundir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de X.

Por su parte Salmain, procesado y con prisión preventiva, todavía espera su jury. Se lo acusa de haber ocultado en su currículum que había sido expulsado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos al parecer en favor de imputados.

A ellos se suma Martín Poderti, destituido en diciembre de 2025 de un tribunal oral de Mar del Plata.