Fentanilo: cuál es la hipótesis más firme para el fiscal Del Cero

La investigación por el llamativo faltante de 25 ampollas de fentanilo del hospital Municipal, que luego fueron "devueltas", está "en ciernes", según declaró el fiscal Mauricio Del Cero, aunque en los últimos días hubo avances y tomar fuerza una hipótesis del hecho.

Personal de la Policía Federal allanó la semana pasada los domicilios de tres técnicos anestesiólogos (en Bahía y Punta Alta) y también sus taquillas personales en el centro asistencial.

Se secuestraron 11 teléfonos celulares, entre ellos los de los sospechosos (dos mujeres y un hombre) que, por ahora, no están procesados en la causa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El fiscal reconoció que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra:

1) "Que la sustracción tenga que ver con el uso recreativo, para administrárselo y drogarse, pero tiene un problema esta hipótesis: cada vez que se usa la monodósis de fentanilo hay un remanente que sobra y quien quiera hacer eso, y trabaje en el hospital, podría hacerlo sin provocar escándalo".

2) "Que la sustracción para venta en el mercado negro, como otros hospitales, clínicas y/o médicos. Pero el fentanilo tiene un muy bajo costo y además es trazable, con lo cual ninguna institución se va a exponer a esto".

3) "Que alguien quiso provocar un escándalo. Lo digo particularmente porque desaparecieron 25 ampollas, con una buena cantidad de fentanilo cada ampolla, en el momento en que se produjo la muerte del médico anestesista del hospital Italiano (de Buenos Aires, el caso Propofest, que coincide temporalmente con ese momento.

"Y lo más llamativo es que tanto quien quiera sustraer para venderlo o aplicárselo como narcótico no va a devolver las botellas, no tiene sentido. Las puede devolver alguien que quiere que se sostenga el escándalo", explicó el fiscal.

En cuanto a qué podrían buscar estos tres técnicos con "el escándalo", Del Cero sostuvo que "hasta que asumió el jefe actual de Anestesiología, Pablo Aispuro, había un cierto reparto de horas extras de manera discrecional y, a partir de su gestión, comenzó un reparto más equitativo, que dejó conforme a algunos y a otros no".

Las tres personas bajo sospecha habrían estado de guardia al momento de los faltantes y también en diciembre pasado, cuando se produjo la desaparición de otras 5 monodósis que también fueron "devueltas".

"El delito, de momento, podría ser un hurto. Salvo que se crea que hay una conspiración contra el jefe de Anestesiología", explicó por último el fiscal.