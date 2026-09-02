Faltante de fentanilo: allanaron el Hospital Municipal y domicilios particulares

La fiscalía investiga el faltante de 25 ampollas de fentanilo en el Municipal (Imagen mejorada con IA).

La Policía Federal hizo allanamientos en el Hospital Municipal y en los domicilios de tres técnicos anestesiólogos que estarían siendo investigados en la causa por el faltante de 25 ampollas de fentanilo en el centro asistencial público.

Durante los procedimientos se secuestraron los teléfonos celulares de los sospechosos (dos mujeres y un hombre), además de una cantidad no especificada de marihuana en una de las viviendas, que no tendría vinculación con el caso.

Dos de las requisas se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en Los Naranjos al 4700, de esta ciudad, y en Humberto Primo al 1100, de Punta Alta.

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En el Municipal los efectivos policiales registraron las taquillas de los involucrados, que no fueron identificados porque hasta ahora no hay ninguna imputación formal en su contra.

La investigación está a cargo del fiscal de estupefacientes provincial, Mauricio del Cero.

Denuncia penal

Las autoridades del hospital habían denunciado la desaparición del potente anestésico a principios de abril pasado.

Días después personal del establecimiento de salud encontró las ampollas vacías en el mismo sector de donde habían sido supuestamente sustraídas.

Se trata de una sala cercana al quirófano, cuyo acceso no está absolutamente restringido pero tampoco es público.

También se confirmó que esos envases corresponden al mismo lote que los desaparecidos.