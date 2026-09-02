Chocó una camioneta del Ejército en la ruta 33: tres heridos

Tres efectivos del Ejército Argentino resultaron heridos como consecuencia de un choque frontal en la ruta 33, a 45 kilómetros de Bahía Blanca.

El hecho se produjo esta mañana, poco después de las 7, cuando una camioneta Ford de la fuerza militar con asiento en Santa Rosa, La Pampa, y que se movilizaba hacia nuestra ciudad, chocó con un camión Scania que se movilizaba en sentido contrario, al mando de Jorge Ignacio Ramírez (37), oriundo de Salliquelló, quien terminó ileso.

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Los uniformados heridos son el teniente coronel Jorge Wahnish, quien sufría dolor en una rodilla; el cabo primero Marcos Villanueva, con mareos y algunas dolencias producto del impacto y el tercer uniformado, sin identificar, sufrió golpes y presentaba dolor en una pierna.

Todos fueron derivados al hospital de Tornquist.

La colisión se produjo en medio de lluvia y condiciones adversas del clima.

En principio se informó que los tres uniformados no tendrían heridas de suma gravedad.

En el lugar trabajan policías de Seguridad Vial, bomberos, ambulancias y la Policía Científica. La ruta no fue cortada.