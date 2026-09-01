Se vienen más cortes de calles y cambios de recorrido para las líneas 517 y 513

Distintos cortes de tránsito tendrán lugar desde este miércoles en Bahía Blanca y afectarán a varios sectores de la ciudad, además de generar cambios temporales en los recorridos de las líneas de colectivo.

Uno de ellos será total en la intersección de Matheu y Maipú, donde se realizarán trabajos de bacheo durante aproximadamente 10 días.

Por estas tareas, la línea 517 modificará su recorrido hacia Espora, circulando por Luis María Drago y Necochea. En el regreso lo hará por Necochea y Brown, para luego retomar su itinerario habitual.

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También desde este miércoles, y por unos 15 días, permanecerá cerrado totalmente el cruce de 14 de Julio y Sócrates, debido a trabajos de bacheo.

En este caso, la línea 513 circulará desde Vieytes hacia Provincias Unidas por 14 de Julio, Castelar, Washington y Sócrates, para luego continuar por su recorrido habitual.

Además, continuará durante otros cinco días el corte parcial de Montevideo, entre Ángel Brunel y Chile, por una obra de acondicionamiento y recambio de redes de agua potable.

Por último, hasta el venidero jueves, de 8 a 17, habrá una restricción de tránsito en Sixto Laspiur, entre Buenos Aires y La Plata, debido a trabajos de reparación y mantenimiento del puente del sector.