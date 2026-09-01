Capturan a una menor de 15 años que protagonizó un robo a mano armada

Una menor de 15 años fue aprehendida en la noche del martes, luego de que tratara de robar en una vivienda del barrio Oro Verde y también amenazara a los moradores con un arma de fuego.

El hecho ocurrió en Borlenghi al 700, alrededor de las 21.

En ese lugar, de acuerdo con lo señalado desde las fuerzas de seguridad, esta adolescente ingresó por la puerta principal de la vivienda, ante un descuido de sus dueños, para robar algunas pertenencias.

Sin embargo, al ser advertida su presencia por el propietario, la joven lo amenazó con un arma de fuego. El hombre y su esposa escaparon del lugar y dieron aviso al teléfono de emergencias 911.

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Al llegar, el personal policial encontró en la casa a la adolescente, quien fue desarmada y reducida.

En el lugar se secuestraron un revólver calibre .22 largo con nueve municiones intactas, precintos y guantes, además de una billetera y $21.000 pertenecientes a las víctimas.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3. La carátula es tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.