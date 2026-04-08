Fentanilo: los envases hallados son del mismo lote que los desaparecidos

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, confirmó en las últimas horas que los envases vacíos de fentanilo encontrados ayer a la mañana en el hospital Municipal "son del mismo lote" que los sustraídos días atrás.

De esta novedad se puede concluir que quien o quienes se llevaron las ampollas del poderoso anestésico la semana pasada habrían vaciado/utilizado su contenido -con un fin ignorado-, para luego devolver los pequeños recipientes vacíos.

Otro punto coincidente, además del número de lote, es que se trata de la misma cantidad: 25 ampollas, según ratificaron desde la Fiscalía.

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Y que los envases vacíos, por otra parte, aparecieron en el mismo sector donde se detectó el faltante. Se trata de una sala cercana a la sala de quirófano, que no es un lugar absolutamente restringido ni tampoco público.

"Es una oficina próxima al quirófano a la cual tienen acceso entre 10 y 12 personas, entre ellos médicos, que utilizan no solo las ampollas de fentanilo sino otros insumos", amplió un investigador.

El director del Municipal, Gustavo Carestía, había aclarado luego de la primera novedad que el fentanilo "está bajo llave, en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos".

Se sospecha, sin pruebas contundentes, que la desaparición del fármaco no tendría que ver con su venta en el mercado negro para fines medicinales, porque cada ampolla (en este caso fueron solo 25) tiene un costo que ronda los 1.000 pesos en el circuito legal, aunque no son de venta libre.

Y no se descarta, teniendo en cuenta los recientes antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires, que pueda ser utilizado en "fiestas sexuales o de consumo", con el peligro que esa situación conlleva.