La inflación de agosto fue del 2 % en Bahía Blanca, según el CREEBBA

La inflación de agosto en Bahía Blanca alcanzó el 2 %, de acuerdo a una medición realizada desde el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA). En julio había sido del 1,7 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento del 19,7 % en lo que va de 2026 y alcanzó un interanual de 31,2 %.

La consultora destacó que durante agosto el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Educación, el cual registró un crecimiento del 4,3 %. Las variaciones más significativas se produjeron en educación formal (6 %) y otros servicios educativos tales como cursos y capacitaciones (0,8 %) por citar los más relevantes.

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En segundo orden, Vivienda evidenció un crecimiento del 3,1 % explicado principalmente por alzas en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (6,4 %), alquiler de la vivienda (2 %), materiales y mano de obra (1,9 %) y electricidad (1,6 %).

Esparcimiento se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,4 %, traccionado por incrementos en hoteles y excursiones (5,8 %), clubes y espectáculos deportivos (2 %), transporte por turismo (1,8 %), entre otros.

Por último, Alimentos y bebidas exhibió una variación del 2,4 %. En este capítulo se destacan los incrementos en verduras, tubérculos y legumbres frescas (11 %), té (9,2 %), yogur y postres lácteos (7,2 %), dulces (6,9 %), caldos y sopas concentradas (6,5 %), jugos y refrescos (6,4 %), frutas frescas (6,1 %) y comidas preparadas (5,5 %), entre otros.