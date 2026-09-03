Allanaron un domicilio y secuestraron 48 fracciones de cocaína

El personal de la DDI realizó un allanamiento con resultado positivo en una casa ubicada Ingeniero White que había sido identificada luego de tareas investigativas como un posible lugar de venta de estupefacientes.

Con el análisis de las cuentas de Vanesa Micaela Cabello se detectó que recibía dinero de diversas personas que han sido vinculadas a causas por consumo de drogas y de las vigilancias realizadas en el lugar, se detectó movimiento compatibles con la venta de drogas.

La causa inició el pasado 23 de julio con una denuncia efectuada por personal de DDI que había identificado una vivienda en Rubado al 3200 donde Eduardo y Vanesa Cabello comercializaban estupefacientes.

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A raíz del allanamiento quedaron detenidos Vanesa Cabello y Eduardo Alba por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y en las próximas horas serán indagados por la UFIJN 19 a cargo del Fiscal Mauricio Del Cero.