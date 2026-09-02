Puro orgullo: una científica bahiense recibió el máximo premio en astrofísica 

Nacida en Bahía Blanca y formada en la Universidad Nacional de La Plata, Amina Helmi fue distinguida con el Premio Kavli en Astrofísica 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo en ciencia, otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras.

Fue en virtud del el hallazgo de evidencias fósiles de antiguas fusiones galácticas, fundamentales para comprender cómo se formó y evolucionó nuestra galaxia.

El trabajo de Helmi permitió identificar corrientes estelares —restos de pequeñas galaxias que se fusionaron con la Vía Láctea— y demostrar que estos eventos pueden rastrearse en las estrellas del halo local.

Su investigación sobre el fenómeno conocido como Gaia-Enceladus Sausage reveló que esta gran fusión contribuyó significativamente a la estructura del halo interno y afectó el disco temprano de la galaxia hace entre 8 y 11 mil millones de años.

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Helmi es referente mundial en quimiodinámica, un enfoque que combina abundancias químicas detalladas con información cinemática para distinguir estrellas formadas dentro de la Vía Láctea de aquellas que provienen de galaxias que fueron absorbidas.

Actualmente radicada en los Países Bajos, Helmi comparte el galardón con Vasily Belokurov y Rodrigo Ibata, por sus descubrimientos sobre la historia dinámica de la Vía Láctea. (Fuente: Cancillería)