Gran éxito del primer Campeonato Nacional de Vespa en Bahía Blanca

Con gran éxito se desarrolló en Bahía Blanca el primer Campeonato Nacional de Destreza Vespista Gymkhana, un evento que reunió a amantes de las motocicletas Vespa de nuestra ciudad, el país, Chile y Uruguay.

El evento fue organizado por el Vespa Club Bahía Blanca, en el marco de los festejos por su 12º aniversario, y contó con el aval del Vespa Club Argentina y Vespa World Club. Se trató de una propuesta inédita que reunió a pilotos, clubes y aficionados de distintos puntos del país y del exterior.

Se llevó a cabo en el Bahía Blanca Plaza Shopping, donde durante la jornada los participantes debieron demostrar su habilidad y dominio de las Vespas a través de un recorrido especialmente diseñado con obstáculos y diferentes pruebas de precisión.

Además, se contó con la presencia del cónsul de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bazzani, quien acompañó la actividad y participó de las prácticas y de las pruebas.

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La convocatoria superó las expectativas y contó con participantes provenientes de Mar del Plata, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y otras localidades del país, además de representantes de Chile y Uruguay, otorgándole a esta primera edición un marcado carácter nacional e internacional.

Desde el Vespa Club Bahía Blanca destacaron el acompañamiento recibido por parte de las instituciones, empresas, sponsors y colaboradores.

"Hay que destacar también la presencia de todos los participantes, que viajaron desde diferentes lugares para ser parte de esta primera experiencia", dijo Luciano Izarra, presidente de la entidad.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue también la respuesta del público. A lo largo del día, familias, aficionados y visitantes pudieron acercarse al circuito para observar las diferentes pruebas y disfrutar de una actividad poco habitual.

Premios

A diferencia de una competencia tradicional de velocidad, la gymkhana pone el foco en la destreza, el equilibrio, la precisión y el dominio de la moto, convirtiendo cada recorrido en un verdadero desafío para los pilotos.

Así, la Copa Challenger Interclubes quedó en manos del Vespa Club Bahía Blanca, representado por su piloto Andrés Florin, quien registró el mejor tiempo de toda la competencia.

Por su parte, el podio de la categoría Small Frame, que considera a las motocicletas de entre 50 y 125 centímetros cúbicos, fue encabezado por Andrés Florin (Bahía Blanca), junto con Bárbara Lacal Montenegro (Buenos Aires) y José Luis Reynoso (Mar del Plata).

En Large Frame (125 a 200 cc), el primer lugar fue para Gabriel Brico (Rosario), seguido por Santiago Luce (Mar del Plata) y Carlos Henríquez (Bahía Blanca).

En Modernas (automáticas), el triunfador fue Mario Guillermo Núñez (Mar del Plata), acompañado por Damián Gris (Mar del Plata) y Juan Ramón Fernández (Bahía Blanca).