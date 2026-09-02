Vacunación en las escuelas de la UNS: qué opinan los seguidores de La Nueva.

El debate por la vacunación obligatoria en las escuelas de la Universidad Nacional del Sur (UNS) generó una postura mayoritariamente favorable entre los lectores de La Nueva. que participaron de una consulta en Instagram. El 83 % respaldó que los alumnos que no cuentan con ellas no puedan asistir de manera presencial.

La pregunta planteada fue: "Las Escuelas de la UNS prohíben cursar presencial a alumnos que no están vacunados. ¿Qué opinás?". Del total de respuestas, el 83 % eligió "De acuerdo, las vacunas salvan vidas", mientras que el 17 % manifestó estar "En desacuerdo, cada familia debe decidir".

La consulta se originó a partir de la situación de un estudiante de las escuelas preuniversitarias de la UNS que actualmente realiza sus actividades de manera virtual porque no tiene acreditado el calendario obligatorio de vacunación. La institución sostiene que contar con las vacunas requeridas es una condición para la asistencia presencial.

El intercambio en redes permitió conocer, además, algunos de los argumentos que sostienen las distintas posiciones frente a la medida.

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Entre quienes respaldaron la exigencia, varios destacaron el impacto de la inmunización en la salud pública. "La vacunación en rebaño extendió la expectativa de vida y se erradicaron enfermedades", señaló un participante. En la misma línea, otro sostuvo que "el bien común está por encima de las creencias personales", mientras que una tercera persona sintetizó su postura: "Las vacunas salvan vidas".

También hubo voces que cuestionaron la obligatoriedad y defendieron la capacidad de cada familia para decidir. "Cada familia debe decidir", planteó una participante. Otro comentario apuntó directamente al rol estatal: "El Estado metiéndose en la vida íntima, no va".

La discusión incluyó, además, referencias específicas a las vacunas contra el COVID-19. "Con las del COVID no me vacuno más", escribió una usuaria, mientras que otro participante manifestó: "En este momento de mi vida no creo en las vacunas".

El resultado corresponde exclusivamente a los usuarios que participaron de la consulta a través del Instagram de La Nueva. y no constituye un sondeo representativo de la opinión de la población.

El debate sigue abierto

La discusión sobre vacunación, decisión familiar y presencialidad continuará en el foro de La Nueva., que se publicará debajo de esta nota.

¿Las Escuelas de la UNS deberían impedir la cursada presencial de los alumnos que no están vacunados? Te invitamos a participar y dejar tu opinión.