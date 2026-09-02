"El propósito es cuidarnos entre todos": las escuelas de la UNS defienden la vacunación obligatoria

Las escuelas dependientes de la Universidad Nacional del Sur decidieron aplicar un requisito que, aunque forma parte de las obligaciones sanitarias para la escolarización en Argentina, cobró especial relevancia en los últimos días: sus estudiantes deben acreditar el cumplimiento completo del calendario obligatorio de vacunación para asistir a clases de manera presencial.

El caso que puso el tema nuevamente en discusión es el de un alumno del Ciclo Básico, a quien no se le permitió el ingreso al establecimiento debido a que su familia no acreditó el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio. Según explicó la directora Mónica Codecido, la familia manifestó expresamente que no quiere vacunar al estudiante.

“La familia del alumno expresó de manera contundente que no quiere vacunarlo. Estarían englobados en el grupo de personas antivacunas que, sin fundamentos científicos, ponen en cuestión el sistema de vacunación que tenemos vigente”, señaló.

La medida se encuentra respaldada por la Resolución Nº 119 del Consejo Superior de la UNS, que establece que los estudiantes de las escuelas preuniversitarias deben contar con el calendario obligatorio de vacunación completo.

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Codecido explicó que la institución realizó un relevamiento entre los aproximadamente 780 estudiantes que concurren al Ciclo Básico y que fueron pocos los casos en los que se detectaron vacunas faltantes.

“La mayoría de esos casos se regularizó”, indicó la directora en diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 15.00 por LU2 y La Nueva Play. En tanto, agregó que también hubo una familia que decidió solicitar el pase del alumno y continuar su escolaridad en otro establecimiento.

Salud y educación

La directora defendió la decisión de la Universidad y planteó que la escuela tiene un rol activo en la protección del derecho a la salud de los niños y adolescentes.

“La decisión está dentro del marco de la resolución del Consejo Superior que establece que los estudiantes de las escuelas preuniversitarias tienen que contar con el calendario obligatorio de vacunación de manera completa, para poder garantizar el derecho a la salud”, explicó.

En ese sentido, Codecido remarcó que la institución considera que la vacunación forma parte de las responsabilidades compartidas entre las familias, el sistema educativo y el Estado.

“Hacemos docencia en ese sentido. Junto a las familias hay instituciones que somos corresponsables en esto de garantizar los derechos de los niños, y la escuela es uno de ellos. Salud y educación van de la mano”, sostuvo.

La disposición contempla una alternativa para aquellos estudiantes que no cumplan con el requisito: podrán continuar con su escolaridad mediante la modalidad virtual.

“En este caso, los estudiantes que no cumplan con el requisito pasan a la modalidad virtual. La famosa virtualidad que conocimos en la pandemia”, explicó Codecido.

La decisión se produce en un contexto de preocupación por el descenso de las coberturas de vacunación registrado en los últimos años en Argentina. El país históricamente contó con niveles elevados de inmunización, por lo que este tipo de situaciones no había generado mayores conflictos en las escuelas.

Para la directora del Ciclo Básico, el objetivo de la medida es recuperar los niveles de protección colectiva dentro de la comunidad educativa. “Estamos muy contentos con la resolución porque como universidad queremos que nuestros chicos estén vacunados”, afirmó.

Y resumió el espíritu de la decisión: “El propósito de la Universidad es cuidarnos entre todos. Queremos que la inmunidad de rebaño vuelva a ser una realidad fuerte en nuestra escuela”.

Mirá la entrevista completa a continuación: