Papá Noel en Vespa recorrió parte de Bahía Blanca y Punta Alta

La actividad de Papá Noel fue el evento de cierre del año del Vespa Club Bahía Blanca, en el que sus socios participaron de una caravana temática recorriendo las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta

La jornada comenzó a las 11 de la mañana en Bahía Blanca, con un recorrido por el centro de la ciudad. Al mediodía, la caravana se detuvo frente al edificio municipal, ubicado frente a la plaza principal, donde se repartieron caramelos y stickers del Vespa Club Bahía Blanca y de Vespa Bahía Blanca, la concesionaria oficial. También se recorrieron varios barrios como el de Villa Mitre.

Por la tarde, la actividad continuó en Punta Alta, a partir de las 18, con un recorrido por el centro de la ciudad como previa de la Noche de los Comercios. Tras varias vueltas por el centro, la caravana se detuvo frente al arco de la Plaza Belgrano, donde se repartieron nuevamente caramelos y stickers, y se realizaron fotos con Papá Noel y las Vespas. Tanto niños como adultos pudieron acercarse, sacarse fotos y compartir un momento especial

"Fue, sin dudas, una experiencia distinta y única, que permitió al Vespa Club Bahía Blanca cerrar el año compartiendo una propuesta solidaria y festiva junto a la comunidad", dijo su presidente, Luciano Izarra.

Una nota de color destacada fue la participación de los socios de la Sociedad Italiana de Punta Alta, quienes recibieron a la caravana de Papá Noel en Vespa en calle Rivadavia, frente a la sede de la institución, dando la bienvenida a la ciudad con banderas italianas.

Posteriormente, acompañaron a la caravana hasta la Plaza Belgrano, donde continuaron sumándose al evento y aportando un marco festivo con las banderas, reforzando el espíritu de celebración y comunidad.