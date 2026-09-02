Colombia: Susbielles presenta ante el BID la agenda de reconstrucción y desarrollo de Bahía Blanca

Desde hoy y hasta el viernes próximo, el intendente Federico Susbielles participa en Colombia del principal encuentro anual de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye el intercambio con autoridades de más de 50 localidades y el análisis de herramientas de planificación, resiliencia y financiamiento para obras estratégicas.

El intendente Federico Susbielles participa de la Reunión de Alcaldes 2026, organizada por la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se desarrolla del 2 al 4 de septiembre en Bogotá y Barranquilla.

Bajo el lema “De proyectos a estrategias: cómo las ciudades generan transformación”, el encuentro reúne a alcaldes, funcionarios, especialistas y representantes de organismos internacionales para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

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La agenda de trabajo está centrada en cinco ejes: financiamiento sostenible, resiliencia social, resiliencia urbana, capacidad institucional y desarrollo económico local. Incluye paneles con especialistas internacionales, mesas de intercambio entre autoridades y visitas a proyectos de transformación urbana de las dos ciudades anfitrionas.

“Hay grandes desafíos por delante para nuestra ciudad, y en esa línea, trabajar con planificación, con la mirada en el largo plazo y en búsqueda también de financiamiento son parte de la tarea permanente”, afirmó el intendente, quien expondrá en las diferentes jornadas de trabajo la experiencia de la ciudad frente a la emergencia provocada por el temporal de viento y la inundación, el proceso de reconstrucción y las políticas que se están desarrollando para reducir riesgos y planificar el crecimiento urbano.

La participación en el encuentro también permite conocer modelos implementados en otras ciudades, establecer vínculos de cooperación y explorar herramientas técnicas y alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.

Forman parte de la reunión representantes de Río de Janeiro, Buenos Aires, Mendoza, Guadalajara, San José, Cali, Ciudad de Panamá, Curitiba, Villavicencio, Kingston y Montevideo, entre otras ciudades de América Latina y el Caribe.

La reunión de alcaldes busca consolidar una red regional de liderazgo local que facilite el intercambio de conocimientos, fortalezca las capacidades institucionales y permita transformar proyectos puntuales en políticas públicas sostenidas, capaces de mejorar concretamente la calidad de vida de las comunidades.