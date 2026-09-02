El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 3 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Durante la mañana, el tiempo será frío y algo ventoso, con ráfagas regulares desde el sector sudoeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará fresco y algo ventoso, siempre con ráfagas regulares del sudoeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, a su vez, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 7 grados centígrados.