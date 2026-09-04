Operativo de control en las pensiones de Soler al 600: cinco demorados

En medio de un amplio operativo policial de control en la zona de pensiones y hospedajes, sobre el sector de Soler e Israel, personal de la comisaría Primera, con colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), arrestó a cinco personas por distintas situaciones.

Se trata de un plan preventivo planificado por la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad Municipal

En Soler 646 aprehendieron a un joven de 23 años con pedido de paradero activo por robo y a una mujer de 40, por presentar un comparendo compulsivo por infracción a la ley de faltas 8.031.

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En otro alojamiento ubicado en la vereda de enfrente (al 641 de Soler), en tanto, se demoró a dos jóvenes de 18 y 20 años, sobre quienes pesaban sendas solicitudes de paradero activo por robo y amenazas agravadas, respectivamente.

Y en ese lugar también se detuvo a Patricia Ocaña, de 56 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de estafa.

Ocaña, según fuentes policiales, tiene prontuario delictivo por delitos bajo esa misma modalidad y fue condenada por querer estafar, en una suma millonaria, a un local comercial céntrico.

Desde la comisaría Primera se informó que este tipo de controles continuarán, a fin de llevar tranquilidad a los vecinos de la zona.