Operativo de control en las pensiones de Soler al 600: cinco demorados
La Policía identificó a distintas personas que ocupan los hospedajes de ese sector. Localizaron a cuatro personas con sendos pedidos de paradero y una mujer con captura.
En medio de un amplio operativo policial de control en la zona de pensiones y hospedajes, sobre el sector de Soler e Israel, personal de la comisaría Primera, con colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), arrestó a cinco personas por distintas situaciones.
Se trata de un plan preventivo planificado por la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad Municipal
En Soler 646 aprehendieron a un joven de 23 años con pedido de paradero activo por robo y a una mujer de 40, por presentar un comparendo compulsivo por infracción a la ley de faltas 8.031.
En otro alojamiento ubicado en la vereda de enfrente (al 641 de Soler), en tanto, se demoró a dos jóvenes de 18 y 20 años, sobre quienes pesaban sendas solicitudes de paradero activo por robo y amenazas agravadas, respectivamente.
Y en ese lugar también se detuvo a Patricia Ocaña, de 56 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de estafa.
Ocaña, según fuentes policiales, tiene prontuario delictivo por delitos bajo esa misma modalidad y fue condenada por querer estafar, en una suma millonaria, a un local comercial céntrico.
Desde la comisaría Primera se informó que este tipo de controles continuarán, a fin de llevar tranquilidad a los vecinos de la zona.