La capilla del barrio Prensa, al borde de quedar a cielo abierto

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La comunidad de la capilla "Nuestra Señora de la Misericordia" del barrio Prensa lanzó una campaña para reunir fondos y avanzar con la reparación de uno de los sectores más deteriorados del techo del templo, una obra que demanda alrededor de 5 millones de pesos.

El problema comenzó luego del fuerte temporal de viento ocurrido en 2023, cuando se desprendieron varias filas de tejas. Con el tiempo, algunas quedaron rotas o flojas y posteriormente otros temporales de lluvia y granizo agravaron el estado de la estructura.

"Nos voló dos o tres filas de tejas y ahí empezó el deterioro", señaló María Andrea López, catequista de la capilla.

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La situación más complicada se encuentra en el sector posterior al campanario, donde funcionan una pequeña cocina y la antigua oficina del sacerdote. Allí las filtraciones provocaron daños en el cielorraso y en distintos sectores de las paredes.

"En la oficina del cura directamente no existe el techo, desde adentro se ve el cielo", describió López.

A través de rifas, eventos y distintas colaboraciones, la comunidad logró comprar las chapas necesarias para comenzar la obra. La idea es reemplazar por ahora el sector más afectado por chapa de color similar al de las tejas y avanzar progresivamente con la renovación del techo.

La alternativa también responde a una cuestión económica, ya que reconstruir ese sector con tejas tenía un presupuesto cercano a los 8 millones de pesos, mientras que hacerlo con chapas, incluyendo materiales y mano de obra, ronda los 5 millones.

"Tenemos que pagar la mano de obra y todavía nos falta comprar tirantes. Eso es lo más urgente", señaló López.

La comunidad también debe afrontar posteriormente trabajos en el interior, como la reparación del cielorraso, revoques y pintura en los sectores afectados por el ingreso de agua.

Una jornada para colaborar

Para continuar reuniendo fondos, el domingo 13 de septiembre, de 14 a 19, se realizará una jornada solidaria frente a la capilla y en el espacio verde ubicado junto al templo.

Habrá stands de artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas, tortas, carteras, bijouterie y productos vinculados a las mascotas. También participarán una veterinaria y el móvil de vacunación.

La tarde tendrá además la presentación del grupo de folklore Justicia Gaucha.

"La propuesta está pensada como un encuentro para toda la familia, con la posibilidad de compartir mates, café, té y agua caliente. Quienes quieran colaborar pero no puedan acercarse también pueden realizar una contribución económica mediante el alias senora.misericordia. Para consultas están disponibles los teléfonos 291 436-7536 y 291 504-9577", subrayó López.

La capilla cumple, además, una importante función comunitaria y educativa. Actualmente 32 chicos participan de la catequesis, 22 de primer año y 10 de segundo, con familias que llegan desde el barrio Prensa y otros sectores de Bahía Blanca.

"Invitamos a todos, no solamente a los vecinos del barrio Prensa, sino también de los barrios aledaños. Queremos que la gente se acerque y nos dé una mano", expresó López.