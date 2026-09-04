Día del Inmigrante: homenajearon a las colectividades y destacaron su aporte a Bahía Blanca

Con un fuerte mensaje de integración, solidaridad y pertenencia, las colectividades celebraron el Día Nacional del Inmigrante en el monumento de Ingeniero White.

También destacaron su compromiso con la comunidad y las expectativas de una nueva etapa de crecimiento para la ciudad.

“Hablar del Día de la Inmigración es hablar de nuestra historia familiar, de nuestra comunidad; somos un crisol de razas, somos el lugar del encuentro”.

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Con esa definición, el jefe comunal de Gabinete, Luis Calderaro, sintetizó este viernes el espíritu del acto por el Día Nacional del Inmigrante, realizado en el monumento al Inmigrante de Ingeniero White.

La ceremonia fue organizada por el Municipio, el Centro de Colectividades Extranjeras y la Dirección Nacional de Migraciones y reunió a representantes de distintas comunidades, concejales, veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos.

Calderaro sostuvo que la Argentina “desde su nacimiento abrió los brazos” para recibir a quienes llegaban desde distintos lugares del mundo en busca de un nuevo destino.

También recordó el papel de las colectividades durante la tragedia que sufrió Bahía Blanca el año pasado. “Ahí también estuvieron todas las colectividades al servicio de la comunidad, dando una mano”, señaló.

El funcionario vinculó además la fecha con las expectativas que existen sobre el futuro económico de la ciudad.

“Nuevamente llegan inversiones a la ciudad, nuevamente Bahía está en la víspera de vivir y protagonizar un nuevo ciclo expansivo”, afirmó.

En ese contexto, llamó a recuperar el legado de “nuestros próceres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, de los saberes, de los sabores”, y resumió el mensaje en una expresión: “Abrazar, es abrir los brazos y estar preparado para lo que viene”.

Por su parte, Sergio Katz, titular del Centro de Colectividades Extranjeras de Bahía Blanca, destacó que las comunidades no buscan solamente preservar sus tradiciones, sino también profundizar su participación en la vida de la ciudad.

“Estamos identificados por nuestros bailes, nuestras tradiciones y somos mucho más que eso porque queremos ser parte integral, estar aún más comprometidos con nuestra querida ciudad”, manifestó.

Katz también resaltó el trabajo solidario de la institución y señaló que se logró concretar una importante donación destinada a personas provenientes de Venezuela y Colombia.

A su turno, el delegado local de la Dirección Nacional de Migraciones, Fernando Perazzo, definió a la Argentina como “una nación de naciones” y remarcó el aporte realizado por quienes llegaron desde diferentes países.

“Hoy es un día de homenaje a todas aquellas personas que desde distintas partes del mundo vinieron a contribuir con esfuerzo, con trabajo y con su compromiso al bienestar general, porque el legado de la migración es un legado histórico”, afirmó.

Una fecha con más de 70 años

El Día Nacional del Inmigrante se celebra en la Argentina cada 4 de septiembre desde 1949, en conmemoración del decreto firmado por el Primer Triunvirato en 1812.

La medida establecía normas destinadas a fomentar la inmigración y proteger a las personas de todas las naciones y sus familias que decidieran establecerse en territorio argentino.

En Bahía Blanca, una ciudad marcada desde sus orígenes por la llegada de distintas corrientes migratorias, la fecha volvió a ser una oportunidad para reivindicar ese legado y el compromiso de las colectividades con la comunidad.