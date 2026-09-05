Amparo contra IOSFA: ATE pidió una respuesta urgente de la Justicia Federal a la Corte Suprema de la Nación

Desde hace casi un año, ATE Punta Alta y Bahía Blanca desarrollan una intensa labor gremial, institucional y judicial frente al grave deterioro de las prestaciones brindadas por el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), según se indicó desde el gremio a nivel provincial.

Ante las interrupciones y restricciones en la atención médica, farmacéutica y asistencial, ambas seccionales impulsaron reclamos, intimaciones, relevamientos y distintas presentaciones destinadas a proteger la salud de los trabajadores estatales, jubilados, pensionados y sus grupos familiares, se dijo.

Como resultado de esa labor, se continuó, el 3 de octubre de 2025 se promovió el amparo colectivo caratulado “Asociación Trabajadores del Estado, seccionales Punta Alta y Bahía Blanca, y otros s/amparo", junto con una medida cautelar dirigida a obtener el inmediato restablecimiento de las prestaciones médico-asistenciales y farmacéuticas afectadas.

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"La dimensión territorial y colectiva del problema determinó que posteriormente se sumaran al reclamo los Consejos Directivos Provinciales de ATE Córdoba, Entre Ríos y Salta, demostrando que la crisis prestacional del IOSFA es de dimensión nacional y alcanza a todo el colectivo de afiliados".

En este contexto, se expuso que desde la promoción de la acción, el expediente atravesó sucesivas declaraciones de incompetencia y remisiones entre la Justicia Federal de Bahía Blanca y Mendoza. El 12 de noviembre de 2025, el Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca se declaró incompetente y remitió las actuaciones al Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza. El 15 de abril de 2026, el tribunal mendocino rechazó la competencia y devolvió el expediente.

Posteriormente, el 18 de agosto de 2026, la Cámara Federal de Bahía Blanca dirimió el conflicto de competencia y atribuyó expresamente la competencia al Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza. Sin embargo, mediante una nueva resolución dictada el 2 de septiembre, este Juzgado Federal de Mendoza volvió a rechazar la radicación y dispuso la devolución de las actuaciones a Bahía Blanca, se remarcó.

"Como consecuencia de este extenso peregrinaje procesal, la medida cautelar solicitada no fue resuelta, a pesar de las reiteradas peticiones formuladas por nuestra Asociación Sindical en el marco del expediente".

"ATE respeta los mecanismos institucionales mediante los cuales la Justicia debe determinar el Tribunal competente. No obstante, advierte con gran preocupación que el tiempo transcurrido y las sucesivas remisiones del expediente han impedido hasta el momento obtener una respuesta cautelar sobre prestaciones directamente vinculadas con la salud y la vida de miles de afiliados en todo el país".

"Frente a esta situación, el jueves 3 de septiembre se interpuso y fundó un recurso de apelación contra la nueva resolución del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza. En esa presentación se formularon dos pedidos centrales. En primer término, se solicitó que la cuestión cautelar reciba tratamiento inmediato, con independencia de la discusión sobre la competencia, para que exista un órgano judicial que se pronuncie sobre la protección urgente reclamada".

"En segundo lugar, se pidió que, si el conflicto de competencia persistiera y no pudiera ser definitivamente superado por la Cámara de Apelaciones, las actuaciones sean elevadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el Juzgado que deberá intervenir y ponga fin a una situación prolongada que no admite más demoras", se desatcó.

"Después de casi un año de tramitación, el interés primordial de ATE reside en que haya un juez que asuma con valentía la competencia, dé curso a las actuaciones y resuelva la medida cautelar pendiente, protegiendo los derechos de más de 600 mil afiliados del IOSFA en todo el país".

La determinación de la competencia no puede convertirse, en los hechos, en un obstáculo para el acceso oportuno a la Justicia, especialmente cuando se encuentran comprometidas la continuidad de tratamientos oncológicos, de personas con discapacidad, la provisión de medicamentos, las internaciones y otras prestaciones esenciales, se mencionó.

ATE Provincia de Buenos Aires reconoce y respalda el enorme trabajo desarrollado por las seccionales Punta Alta y Bahía Blanca, así como de los Consejos Directivos Provinciales de Córdoba, Entre Ríos y Salta.

Finalmente, "desde nuestra organización gremial se formula una respetuosa pero firme solicitud a la Justicia Federal para que, sin nuevas dilaciones, determine definitivamente el tribunal competente y resuelva de manera inmediata la medida cautelar solicitada en protección de los afiliados del IOSFA".

"La salud de los trabajadores, jubilados y sus familias, ya no puede esperar más y requiere una respuesta judicial urgente. Es tiempo de una decisión comprometida que coloque en el centro lo verdaderamente importante, que es la protección de los derechos y la salud de todos los afiliados a la obra social", se afirmó.