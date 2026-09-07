El prócer mediático local que Fatboy Slim homenajeó en su set de DJ

El DJ británico Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim, no solo homenajeó a Lionel Messi y al Indio Solari en su presentación del sábado pasado, en Buenos Aires.

En su set también recordó al prócer mediático que puntaltenses, bahienses y marplatenses se disputan como propio: Norbert Degoas, el locutor y publicista que supo acaparar la atención de varias generaciones con su particular forma de hacer publicidad, tanto en radio como en televisión.

"Mar del Plata, El Cóndor, Buenos Aires. Buenos Aires, El Cóndor, Mar del Plata…" es uno de sus éxitos publicitarios más viralizados en la actualidad y que el sábado fue remixado por Fatboy Slim.

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En el show estaba Ariana, una de las hijas de Degoas. "Tan lindo ver que tu obra sigue vigente y creciendo. Gracias, Fatboy Slim. Dios bendiga al eterno artista", escribió en sus redes sociales.

Lo cierto es que Norberto Carrodegoas, tal su nombre real, nació en San Antonio Oeste (Río Negro). Fue comerciante, locutor, conductor de radio y televisión, estrella publicitaria, humorista, cantante, bailarín, modelo gráfico e incluso llegó al cine y a los memes.

"Soy vedette", decía él. Porque hacía de todo.

Estuvo radicado en Punta Alta algunos años, donde tenía una sucursal de su disquería "Discomanías Toty’s", en pleno centro. A la sucursal de Bahía le inventó una ubicación: "En la esquina de San Martín y Galería Plaza".

En las décadas del 60 y 70, había incursionado en la radio con un estilo totalmente innovador. En LU2 Radio Bahía Blanca condujo “Palacio de las Estrellas”. Metía efectos especiales para que la audiencia creyera que transmitía desde una sala colmada de gente y simulaba diálogos con figuras de la época.

Además de radio y publicidad, trabajó en la televisión de acá y de afuera. Vivió 7 años en Estados Unidos, donde era el “hombre de clima” en un canal para latinos y tuvo un programa propio en el que regalaba autos y hablaba en castellano neutro. Sus dos hijas nacieron allá.

Cuando volvió, se radicó en Mar del Plata, donde se convirtió rápidamente en un ícono bizarro: "¡A-del-ga-ma-te-eee!", cantaba en la tele promocionando una yerba que supuestamente adelgaza; esa voz y ese fraseo eran su sello indiscutible.

Degoas falleció en septiembre del 2020, a los 77 años, tras un accidente en la calle. Para Punta Alta, fue un referente de éxito y popularidad.