Gala en el Teatro Colón por el aniversario de Puerto Rosales

Puerto Rosales celebrará un nuevo aniversario con una gala especial que tendrá lugar en el Teatro Colón de Punta Alta.

El 118º aniversario de la terminal portuaria local tendrá como protagonizada un show del cantante y guitarrista JAF.

Será este jueves 10 de septiembre, con entrada libre y gratuita, con cupos limitados.

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"La propuesta busca conmemorar un nuevo aniversario de Puerto Rosales con una noche especial para compartir junto con los vecinos, poniendo en valor la historia, la identidad y la importancia de nuestro puerto", indicaron desde el Consorcio de Gestión de Puerto Rosales.

Las entradas pueden retirarse hoy y mañana, de 9 a 12, en la boletería del Teatro Colón (Rivadavia 459).

El artista

Juan Antonio Ferreyra, mejor conocido como JAF, fue vocalista de Riff, la popular banda liderada por Pappo Napolitano, en 1985. Cuatro años más tarde saltaría a la fama con su primer hit solista, Entrar en Vos.

Le siguieron otros álbumes como Diapositivas (presentado en el estadio River Plate como telonero de Eric Clapton y Joe Cocker), Me voy para el sur, Hombre de Blues, Corazón en llamas, Grandes éxitos, Nº 7, Un largo camino, En vivo en el Gran Rex, Aire, Uno+, Supercharger, JAF vivo!, Canciones de Amor, Íntimo en MJ Pub, y Tributo a Riff VII, su trabajo más reciente.