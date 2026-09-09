Feria y baile de la Agrupación Folclórica "Los Amigos"

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La Agrupación Folclórica "Los Amigos" organiza una feria para el próximo sábado, de 11 a 18, en la ex Estación Solier (Rosales 900).

Habrá artesanos y emprendedores, shows, parque inflable y sorpresas.

Contará con el apoyo de la Municipalidad de Coronel Rosales.

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En tanto para el sábado 19, a las 21.30, el grupo programa un gran baile, con todos los ritmos.

Se realizará karaoke con premios y servicio de cantina.

La cita será en la Sociedad Italiana (altos), en Rivadavia 447.

Las entradas, anticipadas, tendrán un costo de 10.000 pesos, y de 15.000 en puerta. Los niños a partir de los 8 años pagarán los tickes de ingreso.

Mientras, para el 3 de octubre, a las 21.30, se llevará a cabo un festival en el Club Los Andes (Humberto 1159).

Actuará La Guarda, habrá agrupaciones invitadas y servicio de cantina.

Las entradas anticipadas se pueden solicitar mediante el número 2932 510824.