Feria y baile de la Agrupación Folclórica "Los Amigos"
Para octubre se programa un nuevo festival.
La Agrupación Folclórica "Los Amigos" organiza una feria para el próximo sábado, de 11 a 18, en la ex Estación Solier (Rosales 900).
Habrá artesanos y emprendedores, shows, parque inflable y sorpresas.
Contará con el apoyo de la Municipalidad de Coronel Rosales.
En tanto para el sábado 19, a las 21.30, el grupo programa un gran baile, con todos los ritmos.
Se realizará karaoke con premios y servicio de cantina.
La cita será en la Sociedad Italiana (altos), en Rivadavia 447.
Las entradas, anticipadas, tendrán un costo de 10.000 pesos, y de 15.000 en puerta. Los niños a partir de los 8 años pagarán los tickes de ingreso.
Mientras, para el 3 de octubre, a las 21.30, se llevará a cabo un festival en el Club Los Andes (Humberto 1159).
Actuará La Guarda, habrá agrupaciones invitadas y servicio de cantina.
Las entradas anticipadas se pueden solicitar mediante el número 2932 510824.