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Punta Alta.

Anuncian nuevo censo de residuos en la costa atlántica

A nivel local, será el sábado 19, a las 16, en la zona de Arroyo Pareja.

Foto: Archivo

La organización no gubernamental Humedal Arroyo Pareja Isla Cantarelli convocó a la comunidad a la novena edición del Censo de Residuos de la costa atlántica bonaerense.

Se realizará el sábado 19, a las 16, con punto de partida en el Observatorio de Aves "Alas de la Marisma".

La actividad quedará sujeta a la meteorología.

Desde la ONG HAPIC se destacó en particular esta actividad, por ser la única base de datos de la que dispone la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad y tipos de residuos presentes en las costas.

Al mismo tiempo, se remarcó que la iniciativa implica el esfuerzo de voluntarios que mantienen su compromiso desde hace 9 años.

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