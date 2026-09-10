Anuncian nuevo censo de residuos en la costa atlántica
A nivel local, será el sábado 19, a las 16, en la zona de Arroyo Pareja.
La organización no gubernamental Humedal Arroyo Pareja Isla Cantarelli convocó a la comunidad a la novena edición del Censo de Residuos de la costa atlántica bonaerense.
Se realizará el sábado 19, a las 16, con punto de partida en el Observatorio de Aves "Alas de la Marisma".
La actividad quedará sujeta a la meteorología.
Desde la ONG HAPIC se destacó en particular esta actividad, por ser la única base de datos de la que dispone la provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad y tipos de residuos presentes en las costas.
Al mismo tiempo, se remarcó que la iniciativa implica el esfuerzo de voluntarios que mantienen su compromiso desde hace 9 años.