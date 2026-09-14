Recursos para Bomberos y respuestas sobre la preparación de Rosales ante emergencias

Ante el Sirenazo Nacional de Bomberos y el escenario climático previsto para los próximos meses, la concejal de la UCR Liliana Taboada pidió ante el Concejo Deliberante fortalecer los recursos destinados a quienes responden ante las emergencias y conocer qué herramientas de prevención y respuesta tiene hoy el distrito.

A través de un proyecto de resolución, a edil ya había solicitado el pronto tratamiento de las iniciativas legislativas vinculadas al fortalecimiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, así como el pago del remanente correspondiente al año 2025 que permanece pendiente.

En este contexto, y ante el escenario climático previsto por la Provincia frente al fenómeno de El Niño, el bloque radical presentó además un proyecto de Comunicación al Departamento Ejecutivo para conocer qué herramientas de prevención y respuesta existen actualmente en Coronel Rosales.

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El pedido busca conocer si el Municipio cuenta con un Sistema de Alerta Temprana, Plan Integral de Emergencias y Gestión del Riesgo, cuáles son los protocolos de alerta y evacuación, qué centros de recepción están previstos, qué sistemas de monitoreo se encuentran operativos y cómo se articula la respuesta con Bomberos, Salud, Policía, Prefectura, Armada y organismos provinciales y nacionales.

La iniciativa también pone especial atención en las distintas localidades del distrito como en las zonas rurales donde se plantea conocer la situación frente a sudestadas, precipitaciones intensas e inundaciones, además del estado del tajamar surgido a través de una reunión de trabajo con la Comisión de la Asociación de Fomento de Villa del Mar y de las obras de defensa costera en Pehuen Co.

“Los vecinos nos están diciendo que hay que anticiparse. Queremos saber qué se está haciendo hoy, qué funciona y qué falta en todas las localidades del Distrito. No podemos esperar a que ocurra una emergencia para empezar a planificar. No queremos mirar todo con el espejo retrovisor: queremos llegar antes”, afirmó Taboada.

La concejal remarcó que la prevención no puede comenzar cuando el problema ya está frente a nosotros, sino que requiere planificación, recursos y coordinación entre los distintos organismos.

“Los recursos para Bomberos tienen que estar disponibles antes de que sean necesarios; los sistemas de alerta tienen que funcionar antes de que llueva y los vecinos tienen que saber qué hacer antes de que suene una sirena. Prevenir es actuar a tiempo”, concluyó.