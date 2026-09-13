Cuidado del ambiente: distinciones para dos proyectos estudiantiles

Estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Biología y Química del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 159, en el marco de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026, realizaron un proyecto de investigación educativa denominado “Microbasurales: ¿Son parte del paisaje urbano?”.

Se abordó la problemática desde una perspectiva ambiental, sanitaria, territorial y pedagógica y por su resultado y aporte educativo, científico, ambiental y comunitario, conforme lo establecido en los artículos 13 a 17 de la Ordenanza 4359/2024, el Concejo Deliberante de Coronel Rosales lo declaró de Interés Legislativo.

El trabajo desarrollado por los alumnos contó con la coordinación de la docente Claudia Matilde Manfredi y el asesoramiento científico de Miriam Riat.

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Según se indicó, la investigación permitió identificar, caracterizar y geolocalizar 66 microbasurales, distribuidos en distintos sectores de la ciudad, promoviendo la construcción de conocimiento territorial y el análisis crítico de una problemática que afecta la calidad de vida de la comunidad.

El proyecto incorporó herramientas innovadoras como el mapeo colaborativo, fomentando la participación activa de los estudiantes y fortaleciendo la conciencia ambiental, la ciudadanía responsable y el compromiso con el cuidado de los espacios comunes.

La propuesta, se remarcó, se alineó con los principios de la Educación Ambiental Integral establecidos por la Ley Nacional N° 27.621, promoviendo una mirada crítica, participativa y transformadora sobre las problemáticas socioambientales del distrito.

“Resulta destacable el compromiso demostrado por los estudiantes y docentes participantes, quienes, mediante la investigación, el trabajo de campo y la articulación con distintos actores de la comunidad, contribuyeron al desarrollo de propuestas que favorecen la reflexión colectiva y la construcción de soluciones para los desafíos ambientales locales”, se destacó.

Al mismo tiempo, se señaló que el proyecto fue presentado en la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026, espacio que promueve la investigación, la innovación pedagógica y la divulgación del conocimiento científico generado por estudiantes y docentes de las instituciones educativas bonaerenses, representando una instancia de intercambio y fortalecimiento de experiencias educativas de alto valor para la comunidad.

ReacSorb

También el decreto de Interés Legislativo fue para el proyecto de investigación "ReacSorb", desarrollado por estudiantes de 6 año, segunda división, de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 "Almirante Ramón González Fernández".

Estudiantes de la Técnica Nº 1.

Al igual que el anterior, esta labor se presentó en el marco de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026.

Se dijo que surgió de la necesidad de abordar una problemática ambiental vinculada con la gestión de residuos químicos generados en laboratorios escolares y de investigación, proponiendo una alternativa innovadora, accesible y sustentable para reducir su impacto sobre el ambiente.

La iniciativa consistió en el desarrollo de un material absorbente elaborado a partir de biocarbón funcionalizado obtenido de residuos vegetales locales, diseñado para absorber y neutralizar parcialmente residuos químicos líquidos, promoviendo prácticas más seguras y responsables en ámbitos educativos y científicos.

El proyecto fomenta el aprovechamiento de residuos orgánicos, la innovación tecnológica aplicada a problemáticas ambientales y la búsqueda de soluciones sostenibles mediante la utilización de conocimientos científicos y técnicos adquiridos en el ámbito escolar.

Promueve, además, la conciencia ambiental, el manejo responsable de reactivos químicos y el desarrollo de prácticas sustentables, contribuyendo a la formación de estudiantes comprometidos con el cuidado del ambiente y el desarrollo local.

Los jóvenes, según se expuso, junto a la docente asesora Luciana Analía Juárez, y mediante la investigación, la experimentación y el trabajo colaborativo, impulsan proyectos que fortalecen la educación técnica y la cultura de la innovación en el distrito.