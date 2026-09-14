AUPA festejó su aniversario con una gran jornada atlética y 40 corredores en los 8K

Atletas Unidos de Punta Alta (AUPA) vivió una verdadera fiesta deportiva, con una jornada atlética que convocó a corredores de Punta Alta, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Pedro Luro.

La celebración por el aniversario de la institución reunió a clubes y agrupaciones locales, en una propuesta que incluyó competencias para todas las edades.

El programa comenzó con las carreras destinadas a los más pequeños, desde los 4 años, y avanzó con distintas categorías hasta llegar a la prueba central de 8 kilómetros.

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Antes de la competencia principal se disputaron dos pruebas de categoría única que aportaron atractivo a la jornada. En los 100 metros, el sprinter bahiense Diego Tejeiro se impuso ante el local Mateo Ledesma (LyF), múltiple campeón de salto en largo.

También se desarrolló una carrera de 1500 metros, donde el atleta de AUPA Emanuel Arévalo se quedó con la victoria frente a su compañero de equipo, el juvenil Santiago Pugliese. Tercero terminó Miguel Victory, también representante de la entidad puntaltense.

Omar Domínguez se quedó con los 8K

La prueba central contó con un total de 40 atletas y tuvo como ganador al local Omar Domínguez, representante de Punta Running. El podio general masculino se completó con el bahiense Omar Pedroncini, segundo, y Nehuen Pablo, de Milla Running, tercero.

Entre las damas, la victoria fue para Aylen Figueroa, de Comadrejas. Liliana González (Ensalud) terminó segunda y Daniela Arroyo (Comadrejas), tercera.

La competencia también permitió reconocer el desempeño de los corredores en las distintas categorías por edades, con presencia de representantes de agrupaciones de Punta Alta, Bahía Blanca y otras localidades de la región.

Resultados de las pruebas infantiles

La jornada tuvo una importante participación de chicos y chicas, que pudieron disfrutar de las carreras en sus respectivas categorías.

4 y 5 años-Nenas: 1) Aloia Cejas, 2) Mis Escalante, 3) Ana Benítez.

4 y 5 años-Varones: 1) Noah Montes.

6 y 7 años-Varones: 1) Caleb Cheppi (AUPA), 2) Taiel Rolle (AUPA), 3) Martín Eletto (AUPA).

6 y 7 años-Nenas: 1) Luana Muñoz (AUPA), 2) Adamaris Mercado (AUPA), 3) Ámbar Ávalos (AUPA).

8 y 9 años-Varones: 1) Saúl Montenegro (LyF), 2) Lisandro Pedroncini (Bahía Blanca), 3) Ian Salinas (LyF).

8 y 9 años-Nenas: 1) Sofía Aceto (LyF), 2) Indiana Muñoz (AUPA), 3) Lola Chalom (AUPA).

10 y 11 años-Varones: 1) Eitan Cataldo (LyF), 2) Matías Benítez (AUPA), 3) Lautaro Cabello (AUPA).

10 y 11 años-Damas: 1) Fiorella Bartelli (V.R. Entrena), 2) Martina Aceto (LyF), 3) Esperanza Sánchez (AUPA).

12 y 13 años-Damas: 1) Jana Sequeiros (LyF).

12 y 13 años-Varones: 1) León Quiroga (LyF), 2) Bruno Castro (AUPA).

U-18 Damas: 1) Valeria Paetz (LyF), 2) Laura Robaneda (LyF) y 3) Sabina Wheizzettel (AUPA).

U-18 Varones: 1) Rack Augusto (LyF), 2) Jeremías Sánchez (V.R. Entrena).

U-20 Varones: 1) Diego Tejeiro (V.R. Entrena), 2) Mateo Ledesma (LyF) y 3) Fabricio Zucola (LyF).

U-20 Damas: 1) Lourdes Ramos (LyF).

Mayores-100 metros Damas: 1) Lola Hippener (V.R. Entrena).

Master: 1) Juliana Tarayre (V.R. Entrena).

Mayores-Varones: 1) Agustín Malagueño (LyF), 2) Luis Sassi (V.R. Entrena).

Categoría única-1500 metros, Varones: 1) Emanuel Arévalo (AUPA), 2) Santiago Pugliese (AUPA) y 3) Miguel Victory (AUPA).

Categoría única-1500 metros, Damas: 1) Mariana Mercado (AUPA), 2) Dana Ramírez (AUPA) y 3) Milagros Arrieta.

U-10 Nenas-200 metros: 1) Luana Muñoz, 2) Josefina Arévalo, 3) Indiana Muñoz.

U-10 Nenes-200 metros: 1) Caleb Cheppi (AUPA), 2) Lucas Zabala Benítez (AUPA), 3) Lisandro Pedroncini (Bahía Blanca).

U-12 Damas-300 metros: 1) Esperanza Sánchez (AUPA), 2) Delfina Eletto (AUPA).

U-12 Varones: 1) Matías Benítez, 2) Lucas Zabala Benítez (AUPA).

U-14 Damas-600 metros: 1) Jana Sequeiros (LyF).

Prueba central de 8K

General Caballeros: 1) Omar Domínguez (Punta Running), 2) Omar Pedroncini (Bahía Blanca), 3) Nehuen Pablo (Milla Running), 4) Martín Barraza y 5) Nicolás Zaragoza (Comadrejas).

General Damas: 1) Aylen Figueroa (Comadrejas), 2) Liliana González (Ensalud), 3) Daniela Arroyo (Comadrejas), 4) Cintia Silva (Powertrail) y 5) Elisa Venegas (Rungrup).

Cat. 30 a 39 Damas: 1) Sofía Gómez (AUPA), 2) Gisela Muzzo y 3) Evelin Rodríguez (F.Running).

Cat. 30 a 39 Varones: 1) Martín Saucedo (Punta Running), 2) Maximiliano Gutiérrez (V.R. Entrena).

Cat. 40 a 49 Damas: 1) Paola Barrenechea (V.R. Entrena).

Cat. 40 a 49 Varones: 1) Rubén Inalef, 2) Cristian Ledesma (Punta Running) y 3) Juan Cañete (Pedro Luro).

Cat. 50 a 59 Damas: 1) Mabel Salas.

Cat. 50 a 59 Varones: 1) Martín César (Bahía Blanca), 2) Adrián Lezcano (Ensalud) y 3) Fernando Aversano (Di Pomponio).

Cat. 60 a 69 Varones: 1) Sergio Arrieta (LyF).