Olimpo, en racha y puntero del Promocional: "El objetivo no cambia, no tenemos la presión de ascender sí o sí"

Olimpo sumó su tercer triunfo en fila el sábado, al vencer a Dublin por 1 a 0 y estirar su buen momento en el Torneo Clausura de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

Con festejo de su goleador Nahuel Colmenares, el aurinegro destrabó el partido en el Roberto Carminatti, lo que le permitió estirar su invicto a 7 partido y también la distancia en la cima de la tabla (le lleva 4 puntos a Rosario Puerto Belgrano).

"La Liga no es fácil, Dublin hizo un buen partido, se defendió bien. Pasaban los minutos y se hacía cada vez más complicado, por suerte pudimos hacer ese gol para quedarnos con los tres puntos y seguir arriba", analizó el entrenador aurinegro, Marco González, en El Diario Deportivo.

"Sabemos que en el cualquier momento puede llegar el gol, teníamos muchas jugadores en cancha que en cualquier momento pueden hacer un gol. Teníamos que estar tranquilos", agregó el DT en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en www.lanueva.com

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Además, Marco analizó el presente de Colmenares, quien llegó a siete festejos en el certamen.

"Cuando lo podemos tener es importante. Ellos son jugadores que entrenan por el Federa y si pueden sumar minutos arriba mucho mejor. Cuando Carlos (Mungo, DT del Federal) decide darle minutos en la Liga, los utilizamos. Sabemos que cuando está... por algo es el goleador de Olimpo", entendió.

También remarcó la difrencia con lo hecho en el Apertura, en el que el aurinegro no logró meterse entre los 4 equipos que disputaron el playoff.

"Si bien perdimos todos los partidos en el último minuto y sufrimos muchas expulsiones, en el primer torneo no tuvimos un buen torneo. Si bien no nos pusimos un objetivo desde lo deportivo, sabemos que estamos en Olimpo y es un club con proyecto de formativas, pero Olimpo es el club con más títulos en la Liga y eso hay que defenderlo. El proyecto era promover chicos y el primer torneo por ahí debutaron muchos, creo que fueron 16. Sabíamos que ese primer torneo iba a costar, la idea era estar más arriba en el Clausura, pero por ahí no con 4 puntos de ventaja en la primera rueda. Pero la Liga del Sur es muy pareja", remarcó.

"Teníamos que armar un grupo nuevo -agregó-, estaba la incertidumbre de cuantos chicos de juveniles iban a jugar. Olimpo está en un proyecto. Hay chicos que jugaron el fin de semana en Primera y también en la Cuarta con Liniers. Tratamos de darle importancia a todas las categorías, pero lo más importantes, lógicamente, es la primera división. Principalmente teníamos que armar el grupo humano, porque conocía a muchos de los chicos pero la mayoría no se conocían entre ellos. A eso, sumale que no entrenan juntos, porque muchos están con Carlos arriba (sic)", explicó.

Todo eso llevó un proceso lógico que requería de un tiempo necesario.

"Tuvimos paciencia y teniendo en claro que los resultados no nos tenían que afectar tanto, por suerte hacíamos buenos partidos. Nunca me había pasado en mi carrera de perder tantos partidos en la última jugada. Si hubiéramos tenido un resultado positivo contra Sansinena en el último partido, hubiésemos entrado entre los cuatro. Pero el objetivo no cambia, porque no es que tenemos la presión de ascender sí o sí", avisó Marco.

Por otra parte, el entrenador explicó lo que aportan los jugadores que suelen entrenar y tener minutos (en mayor o menor medida) con el plantel profesional que disputa el Torneo Federal y también juegan en la Liga del Sur.

"La mayoría son jugadores surgidos en la Liga, conocen la Liga del Sur y saben lo difícil que es. Salvo Espejo y Vega. Necesitan sumar minutos, tienen un desafío importante arriba (en el Federal A), es importante el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico del Federal porque los hacen bajar con ganas. Ellos son los que los entrenan en la semana", dijo Marco.

El muy buen presente y el correr del torneo hace que Olimpo se vaya transformando en uno de los grandes candidatos a pelear por el Clausura y, por consecuencia, por el ascenso.

"El desafío es otro, es formarse. Hablamos lo menos posible de la tabla, pero ahora es difícil abstraerse de eso: porque siguen pasando las fechas y seguimos arriba y los rivales ya nos ven como candidatos, lo notamos en la manera de jugar. En el otro torneo nos jugaban de una forma y hoy por hoy... ver que baja Coacci, Osinaga, Vidal, Colmenares, Marcos Acosta, te hace tomar cierto respeto", entendió Marco.

"Va a ser difícil esconder esa presión de pelear por el torneo, pero el primer objetivo es entrar entre los cuatro y estamos cada vez más cerca. Después se verá con el correr de los partidos, pero siempre necesitamos que los jugadores estén con la cabeza en el Federal porque es lo importante para el club", agregó.

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