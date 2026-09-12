Clausura liguista: Olimpo ganó con lo justo y sacó más ventaja

Con un gol de su artillero Nahuel Colmenares, el puntero Olimpo venció al colista Dublin 1 a 0 y sacó más ventaja en la cima, tras arrancar esta estar tarde la 7ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

El tanto de la victoria aurinegro llegó a los 32 minutos del complemento por intermedio de su goleador.

Jeremías Quidel vio la roja en el conjunto de Marco González, cuando se jugaba el minuto 37 del segundo tiempo.

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El cotejo se jugó en el Carminatti, con arbitraje de Pablo Leguizamón.

En tanto, el escolta Tiro Federal no pudo con Pacífico de nuestra ciudad y se tuvo que conformar con un empate sin goles.

El encuentro en el Onofre Pirrone fue dirigido por Ariel Turcuman.

Por su parte, Comercial derrotó a Pacífico de Cabildo 1 a 0 y se metió en zona de playoffs.

Alejo Gil, de penal, anotó el gol de la victoria a los 18 minutos del segundo tiempo.

En el visitante vieron la roja Ian Belogini, a los 12 minutos del complemento, y Garcés, en tiempo de descuento.

Y en el local fue expulsado Emanuel Cartés, a falta de 2 minutos.

Dirigió Pablo Zaragoza.

La fecha se completará mañana con el duelo entre Rosario Puerto Belgrano y Sansinena, que cruzarán en el Coloso de Cemento a puertas cerradas y con Raúl Kerman como árbitro.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 7:

-Clausura: 1º) Olimpo, 17 puntos; 2º) Tiro Federal, 12; 3º) Rosario, 10; 4º) Comercial, 9; 5º) Pacífico de Cabildo, 8; 6º) Pacífico BB, 7; 7º) Sansinena, 6 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Tiro, 39 puntos; 2º) Rosario y Comercial, 36; 4º) Olimpo, 33; 5º) Sansinena, 27; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 16 y 8º) Pacífico BB, 15.