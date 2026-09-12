Premier League: el Chelsea del Dibu Martínez y Valentín Barco empató y quedó a dos puntos de la cima

El Chelsea de Emiliano Martínez y Valentín Barco empató 2 a 2 con el Hull City, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League, y quedó a dos puntos del Manchester City y el Arsenal.

El arquero argentino fue titular y el mediocampista, que fue abucheado por los hinchas, ingresó en el segundo tiempo. A los 7 minutos, el equipo local se adelantó en el marcador con un gol de Morgan Rogers, pero los visitantes dieron vuelta el partido con un doblete de Mohamed Belloumi, a los 28 y 34 de la primera etapa.

En el segundo tanto en contra, algunos aficionados cuestionaron la salida a cortar el centro del Dibu Martínez, ya que dejó la pelota viva para el rebote. El Chelsea pudo reponerse recién en el complemento, cuando a los 21 minutos Joao Pedro volvió a igualar las cosas.

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En lo que va de los tres primeros partidos del Chelsea, el arquero argentino ya recibió 7 goles.

Otros resultados

Los otros partidos que se jugaron al mismo tiempo fueron: Liverpool 0 - 0 Fulham; Bournemotuh 2 - 2 Brentford; Aston Villa 2 - 1 Nottingham Forest e Ipswich Town 3 - 2 Crystal Palace. Los otros argentinso que tuvieron acción fueron Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Ipswich Town) y Emiliano Buendía (Aston Villa).

Con los resultados parciales, Manchester City y Arsenal se mantienen como punteros con 9 unidades y un partido menos. A ellos les sigue el Hull City, la sorpresa, con 8 puntos. En cuarto puesto, con siete unidades, se ubica e Chelsea y luego le siguen el Brentford, Everton, Liverpool e Ipswich Town. (NA).