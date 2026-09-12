Premier League: el Chelsea del Dibu Martínez y Valentín Barco empató y quedó a dos puntos de la cima
Además, se jugaron otros tres partidos en la apertura de la cuarta fecha de la liga inglesa, con acción para varios argentinos.
El Chelsea de Emiliano Martínez y Valentín Barco empató 2 a 2 con el Hull City, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League, y quedó a dos puntos del Manchester City y el Arsenal.
El arquero argentino fue titular y el mediocampista, que fue abucheado por los hinchas, ingresó en el segundo tiempo. A los 7 minutos, el equipo local se adelantó en el marcador con un gol de Morgan Rogers, pero los visitantes dieron vuelta el partido con un doblete de Mohamed Belloumi, a los 28 y 34 de la primera etapa.
En el segundo tanto en contra, algunos aficionados cuestionaron la salida a cortar el centro del Dibu Martínez, ya que dejó la pelota viva para el rebote. El Chelsea pudo reponerse recién en el complemento, cuando a los 21 minutos Joao Pedro volvió a igualar las cosas.
En lo que va de los tres primeros partidos del Chelsea, el arquero argentino ya recibió 7 goles.
Otros resultados
Los otros partidos que se jugaron al mismo tiempo fueron: Liverpool 0 - 0 Fulham; Bournemotuh 2 - 2 Brentford; Aston Villa 2 - 1 Nottingham Forest e Ipswich Town 3 - 2 Crystal Palace. Los otros argentinso que tuvieron acción fueron Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Ipswich Town) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
Con los resultados parciales, Manchester City y Arsenal se mantienen como punteros con 9 unidades y un partido menos. A ellos les sigue el Hull City, la sorpresa, con 8 puntos. En cuarto puesto, con siete unidades, se ubica e Chelsea y luego le siguen el Brentford, Everton, Liverpool e Ipswich Town. (NA).