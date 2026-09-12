Aún no comenzó la edición 2026, pero ya hay indicios de la sede de los Juegos Suramericanos 2030

La Organización Deportiva Suramericana celebró hoy, en Rosario, su XXXIX Asamblea General Ordinaria en la previa al inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante la jornada surgieron algunas precisiones y otros indicios ya que, además de repasar los avances de los Juegos que darán inicio mañana, de los Juegos Suramericanos de Playa 2027 y de presentar un informe final de los Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, se dialogó sobre las posibles sedes de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2029 y de los Juegos Suramericanos 2030.

La Asamblea contó con la presencia del intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; y el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia. Mientras que a través de un video, acompañó a la distancia la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.

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En representación de Argentina participaron como asambleístas Alicia Masoni Morea, vicepresidenta primera del Comité Olímpico Argentino, y Mabel Rocca, secretaria de Actas del COA.

Tras la apertura, la Asamblea avanzó con el tratamiento del orden del día.

Así, se establecieron los próximos pasos para la elección de la sede de los V Juegos Suramericanos de la Juventud 2029.

Luego de que en la Asamblea anterior se iniciara el proceso de postulación de sedes, el director ejecutivo de Odesur, Mario Cilenti, informó que el 30 de diciembre de 2026 comenzará formalmente el proceso de postulación, mientras que la elección de la sede tendrá lugar el 11 de marzo, en Iquique, Chile.

En cuanto a los XIV Juegos Suramericanos 2030, el proceso de postulación quedó vacante y el Comité Ejecutivo recibió la facultad de decidir la sede.

Durante la Asamblea se presentó la candidatura de Ayacucho, en la Región del Biobío, Chile, cuya capital es Concepción. Miguel Ángel Mujica (secretario general de Odesur y presidente del Comité Olímpico de Chile) realizó un amplio informe sobre la ciudad candidata.

"Agradecemos el interés del Gobernador Giacaman por llevar a su región un evento tan importante como los Juegos Suramericanos. Para un país como Chile siempre será una gran noticia el albergar un megaevento, pero si este se realiza fuera de Santiago tiene un beneficio extra: el de la descentralización y regionalización, algo que como Comité Olímpico celebramos y que puede traer grandes beneficios al deporte de alto rendimiento en el mediano plazo”, explicó Mujica.

Como próximo paso, Odesur aguardará la recepción de la documentación correspondiente y, posteriormente, se conformará una Comisión Evaluadora que analizará la propuesta.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)