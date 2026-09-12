Con una gran ceremonia, se inauguran hoy en Rosario los XIII Juegos Suramericanos

El Monumento Nacional a la Bandera será el escenario central

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Después de meses de preparación, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán oficialmente este sábado con la Ceremonia de Apertura.

La misma se realizará desde las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, y marcará el inicio de una competencia que reunirá a más de 4000 atletas de 15 países.

La celebración será el punto de partida de los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en distintas sedes de la provincia de Santa Fe y otros puntos del país.

El espectáculo inaugural combinará música, deporte, tecnología e identidad santafesina, con una puesta especialmente preparada para la ocasión. La ceremonia contará con más de 100 artistas en escena y alrededor de 400 personas involucradas en la producción.

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Entre los artistas que participarán se encuentran nombres de distintas generaciones y estilos de la música argentina, como Soledad Pastorutti, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo y los bahienses Abel Pintos y Agustín "Rada" Aristarán.

El Monumento Nacional a la Bandera será el escenario central de una propuesta que utilizará mapping, pantallas, iluminación y diferentes recursos audiovisuales para acompañar el desarrollo del espectáculo.

Con la inauguración comenzará formalmente una competencia que reunirá a delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, cuyos atletas reaizarán el tradicional desfile.

En total serán 43 deportes y 60 disciplinas. Además, 34 de esas disciplinas otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, mientras que el certamen también será parte del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Rosario será una de las principales sedes, junto con Santa Fe capital y Rafaela. También habrá actividad en otras ciudades y provincias, entre ellas Paraná, Mar del Plata, Vicente López y Recreo.

Así, con la ceremonia de este sábado, Santa Fe abre oficialmente las puertas a una nueva edición de los Juegos Suramericanos. Durante las próximas dos semanas, escenarios deportivos de la región recibirán a miles de atletas que competirán por sus países en busca de medallas y de un lugar en las próximas grandes citas internacionales.